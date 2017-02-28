Странная фирма получила 27 млн. на ремонт дорог Черниговщины

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27,5 млн. гривен на капитальный ремонт проспекта Мира в Чернигове получит ООО «ДСУ-14», которое связывают с мэром Владиславом Атрошенко. Тендер в системе Prozorro прошел сегодня, 3 мая. Единственным конкурентом «ДСУ-14» на торгах было КП «Нежинская передвижная шляхобудивельна механизированная колонна».
Они предложили начальную цену на 24 000 гривен выше конкурентов, впрочем, за 3 раунда торгов так и не снизили цену. Этот многомиллионный тендер «прописывали» под структуры, связанные с Владиславом Атрошенко. В частности, в тендерной документации было указано, что участник торгов в составе предложения должен предоставить справку с асфальтобетонного завода в пределах 15 километров от места выполнения работ. Как известно, в такой близости от проспекта Мира в Чернигове располагаются только 2 предприятия, занимающиеся производством асфальта. В частности, ООО «Агротранс-Север». Основателем и конечным бенефециаром этого предприятия Сергей Шахрайчук. Он осенью 2015 шел в горсовет вместе с Владиславом Атрошенко от президентской политической силы Блок Петра Порошенко «Солидарность». Сергей Шахрайчук является руководителем ООО «Десна» -ФК », одним из основателей и конечным бенефициарным владельцем (контроллером) которого является тесть Атрошенко - Тимофей Бычков. Что интересно, по информации Управления ЖКХ, только за 11 месяцев 2016 коммунальное дорожно-строительной предприятие осуществило закупку 5545 тонн асфальта в ООО «Агротранс-Север» на сумму 5580000 грн. Отметим, в прошлом году абсолютное большинство тендеров (единственное исключение - ремонт улицы Шевченко) на капитальный ремонт дорог выиграло ООО ДСУ-14 (единственный его конкурент на торгах - Менское ДРСУ № 82, странным образом даже не пыталось навязать конкуренцию). Основателем этого предприятия бизнес-партнер Владислава Атрошенко Константин Буденный, который также является учредителем ООО «Кабельный телевизионный центр г.. Чернигова». Также Константин Буденный вместе с тестем Атрошенко Тимофеем Бычковым являются соучредителями ООО «Десна» -ФК
Странная фирма получила 27 млн. на ремонт дорог Черниговщины
- Вчера, 14:31
- Просмотров: 82
27,5 млн. гривен на капитальный ремонт проспекта Мира в Чернигове получит ООО «ДСУ-14», которое связывают с мэром Владиславом Атрошенко. Тендер в системе Prozorro прошел сегодня, 3 мая. Единственным конкурентом «ДСУ-14» на торгах было КП «Нежинская передвижная шляхобудивельна механизированная колонна».
Они предложили начальную цену на 24 000 гривен выше конкурентов, впрочем, за 3 раунда торгов так и не снизили цену. Этот многомиллионный тендер «прописывали» под структуры, связанные с Владиславом Атрошенко. В частности, в тендерной документации было указано, что участник торгов в составе предложения должен предоставить справку с асфальтобетонного завода в пределах 15 километров от места выполнения работ. Как известно, в такой близости от проспекта Мира в Чернигове располагаются только 2 предприятия, занимающиеся производством асфальта. В частности, ООО «Агротранс-Север». Основателем и конечным бенефециаром этого предприятия Сергей Шахрайчук. Он осенью 2015 шел в горсовет вместе с Владиславом Атрошенко от президентской политической силы Блок Петра Порошенко «Солидарность». Сергей Шахрайчук является руководителем ООО «Десна» -ФК », одним из основателей и конечным бенефициарным владельцем (контроллером) которого является тесть Атрошенко - Тимофей Бычков. Что интересно, по информации Управления ЖКХ, только за 11 месяцев 2016 коммунальное дорожно-строительной предприятие осуществило закупку 5545 тонн асфальта в ООО «Агротранс-Север» на сумму 5580000 грн. Отметим, в прошлом году абсолютное большинство тендеров (единственное исключение - ремонт улицы Шевченко) на капитальный ремонт дорог выиграло ООО ДСУ-14 (единственный его конкурент на торгах - Менское ДРСУ № 82, странным образом даже не пыталось навязать конкуренцию). Основателем этого предприятия бизнес-партнер Владислава Атрошенко Константин Буденный, который также является учредителем ООО «Кабельный телевизионный центр г.. Чернигова». Также Константин Буденный вместе с тестем Атрошенко Тимофеем Бычковым являются соучредителями ООО «Десна» -ФК
Источник: cheline.com.ua
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