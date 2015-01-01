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Поблизу Чернігівщини побудують ядерне сховище
- Вчера, 15:15
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ДП НАЕК «Енергоатом» оголосило тендер на будівництво в Чорнобильській зоні відчуження централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Відповідне оголошення розміщене в системі ProZzoro. Об’єкт передбачається побудувати між селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка і Стечанка Київської області. Очікувана вартість проекту становить 939,084 млн грн (із ПДВ).
Тендерні пропозиції приймають до 6 червня 2017 року. Роботи повинні бути виконані протягом 24 місяців від моменту укладення контракту – тобто по 20 липня 2019 року. Тим часом триває будівництво нової залізничної лінії неподалік від Чорнобильської атомної електростанції, що в майбутньому дасть змогу доставляти в сховище відпрацьоване ядерне паливо з нинішніх українських атомних електростанцій.
Тендерні пропозиції приймають до 6 червня 2017 року. Роботи повинні бути виконані протягом 24 місяців від моменту укладення контракту – тобто по 20 липня 2019 року. Тим часом триває будівництво нової залізничної лінії неподалік від Чорнобильської атомної електростанції, що в майбутньому дасть змогу доставляти в сховище відпрацьоване ядерне паливо з нинішніх українських атомних електростанцій.
Источник: cheline.com.ua
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