﻿﻿ Поблизу Чернігівщини побудують ядерне сховище » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Поблизу Чернігівщини побудують ядерне сховище
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Поблизу Чернігівщини побудують ядерне сховище

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:15
  • Просмотров: 77
Поблизу Чернігівщини побудують ядерне сховище ДП НАЕК «Енергоатом» оголосило тендер на будівництво в Чорнобильській зоні відчуження централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Відповідне оголошення розміщене в системі ProZzoro. Об’єкт передбачається побудувати між селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка і Стечанка Київської області. Очікувана вартість проекту становить 939,084 млн грн (із ПДВ).

Тендерні пропозиції приймають до 6 червня 2017 року. Роботи повинні бути виконані протягом 24 місяців від моменту укладення контракту – тобто по 20 липня 2019 року. Тим часом триває будівництво нової залізничної лінії неподалік від Чорнобильської атомної електростанції, що в майбутньому дасть змогу доставляти в сховище відпрацьоване ядерне паливо з нинішніх українських атомних електростанцій.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

ДАБІ надала дозвіл на будівництво нової тролейбусної лінії в Чернігові

Державна архітектурно - будівельна інспекція України надала дозвіл Управлінню капітального

У Ніжині завершилось будівництво нової споруди

На території колишнього кінотеатру «Космос» вже закінчилось будівництво нової сучасної будівлі.

Чи загрожує Чернігову пожежа у «Чорнобильській пущі»?

У лісогосподарстві "Чорнобильська пуща" у зоні відчуження продовжують гасити пожежу, яка почалася

За січень–вересень 2014 року виконані будівельні роботи на суму 448 мільйон ...

Підприємствами Чернігівської області області за січень–вересень 2014 року виконані будівельні

Демократичний Альянс не дав розкрасти 10 мільйонів у Чернігові

Чернігівцям відома скандальна ситуація з виділенням 10 млн. грн. на будівництво тролейбусної лінії

Активісти зірвали будівництво тролейбусної лінії

Чернігівцям відома скандальна ситуація з виділенням 10 млн. грн. на будівництво тролейбусної лінії
﻿
Видео
Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети