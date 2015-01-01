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Вблизи Черниговщины построят ядерное хранилище
- Вчера, 15:17
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ГП НАЭК «Энергоатом» объявило тендер на строительство в Чернобыльской зоне отчуждения централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Соответствующее объявление размещено в системе ProZzoro.
Объект предполагается построить между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области. Ожидаемая стоимость проекта составляет 939 084 000 грн (с НДС). Тендерные предложения принимаются до 6 июня 2017. Работы должны быть выполнены в течение 24 месяцев с момента заключения контракта - то есть по 20 июля 2019. Тем временем продолжается строительство новой железнодорожной линии недалеко от Чернобыльской атомной электростанции, в будущем позволит доставлять в хранилище отработанное ядерное топливо с нынешних украинских атомных электростанций.
Объект предполагается построить между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области. Ожидаемая стоимость проекта составляет 939 084 000 грн (с НДС). Тендерные предложения принимаются до 6 июня 2017. Работы должны быть выполнены в течение 24 месяцев с момента заключения контракта - то есть по 20 июля 2019. Тем временем продолжается строительство новой железнодорожной линии недалеко от Чернобыльской атомной электростанции, в будущем позволит доставлять в хранилище отработанное ядерное топливо с нынешних украинских атомных электростанций.
Источник: cheline.com.ua
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