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Убийственный футбол: 7-летнему мальчику сломали ногу
- Сегодня, 09:03
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К Черниговского горотдела полиции обратился 34-летний житель областного центра. Черниговец заявил, что 39-летний мужчина возле дома, промахнувшись по мячу, ударил по ноге его 7-летнего сына, чем причинил телесные повреждения в виде закрытого перелома обеих костей левой голени. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. По данному факту проводится проверка.
Источник: cheline.com.ua
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