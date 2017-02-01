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Убийственный футбол: 7-летнему мальчику сломали ногу

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:03
  • Просмотров: 24
Убийственный футбол: 7-летнему мальчику сломали ногуК Черниговского горотдела полиции обратился 34-летний житель областного центра. Черниговец заявил, что 39-летний мужчина возле дома, промахнувшись по мячу, ударил по ноге его 7-летнего сына, чем причинил телесные повреждения в виде закрытого перелома обеих костей левой голени. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. По данному факту проводится проверка.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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