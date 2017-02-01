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Суицидальные ужас: в Чернигове повесился еще один человек

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:34
  • Просмотров: 25
Суицидальные ужас: в Чернигове повесился еще один человекК Черниговского горотдела полиции обратилась врач кареты скорой медицинской помощи. Она сообщила, что в Чернигове по улице Независимости, 60 покончил жизнь самоубийством житель областного центра 1959 года рождения.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Мужчина повесился на проволоке переноски на межкомнатных дверях. Тело направлено на экспертизу. Как мы уже сообщали, в Чернигове случилось еще одно самоубийство - на территории Диагностического центра (улица Шевченко, 160) повесился житель села Верба Крупского района (1963 года рождения).шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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