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Черниговка травмировалась на арендованном скутере

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:01
  • Просмотров: 18
Черниговка травмировалась на арендованном скутереВ милицию за помощью обратилась 20-летняя жительница Чернигова. Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. Девушка сообщила, что 29 апреля около 15:10 в парке по проспекту Мира, 49 она получила телесные повреждения из-за некачественной детскую игрушку. Пострадавшая взяла напрокат электрический скутер и упала. Проводится проверка.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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