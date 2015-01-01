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Черниговка травмировалась на арендованном скутере
- Сегодня, 09:01
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В милицию за помощью обратилась 20-летняя жительница Чернигова. Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. Девушка сообщила, что 29 апреля около 15:10 в парке по проспекту Мира, 49 она получила телесные повреждения из-за некачественной детскую игрушку. Пострадавшая взяла напрокат электрический скутер и упала. Проводится проверка.
Источник: cheline.com.ua
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