Экскурсовод раскритиковал открытие турсезона в Чернигове: туалеты не работают, а риэлторы – жлобы

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Экскурсовод Олег Герасименко поделился впечатлениями об открытии туристического сезона в Чернигове, которое прошло 29-30 апреля.
На своей странице в «Фейсбук» он рассказал, что такого наплыва туристов в Чернигов на его памяти не было.
- Только через «Черниговское объединение экскурсоводов» прошло 348 человек. Было проведено ровно 50 экскурсий и 2 многодневных тура по области, - порадовалсяОлег Герасименко.
К тому же, по его словам, в этом году очень много туристов провели в Чернигове больше, чем один световой день и остались ночевать.
Как рассказал Олег Герасименко, кроме киевлян в Чернигов приехало немало туристов из Одессы, Харькова, Львова, Винницы, Запорожья и Днипра, а также иностранные группы из Польши и Франции.
Также экскурсовод рассказал о неприятных впечатлениях. По его мнению, город оказался не готовым к такому наплыву туристов.
- Есть такое понятие как граничная нагрузка на туристический объект. Т.е. пропускная способность или то комфортное количество посетителей, которое место/объект готов безболезненно принять.
В Чернигове эта граница на уровне 800 человек в день. Все что выше, Чернигов переварить не может. Нет возможности, что бы группа после экскурсии где-нибудь села и перекусила без предварительной брони кафе.
И вопрос даже не в том, что в праздничный день все в центре было забито людьми. У нас в принципе нет таких заведений, к которым привыкли туристы со стажем (Пузата хата, Жарю-Парю и т. д.)
Также, не готовы оказались и гостиницы.
- Выходные обнажили проблему с размещением в городе. Отели были забиты. Мне туристы даже жаловались на риелторские фирмы. Те, видя спрос, подняли стоимость аренды квартир до 1000 грн/сутки.
Но это ладно. Это мировая практика поднимать цены, когда спрос превышает предложение. Но зачем же показывать свое жлобство и пытаться содрать новую цену с людей, которые забронировали квартиру еще в феврале за 350 грн? – возмутился Олег Герасименко.
- Бюджетных групп селить негде в принципе. Отели или маленькие или дорогие. Львовская группа, в итоге, ночевала в Нежине.
Возникли претензии и к работе общественных туалетов на Валу. Особенно на себе это прочувствовали те, кто приехал в Чернигов пораньше.
- Столкнулись с тем, что туалеты-то на Валу есть, но работают не по тому графику как требует организм раннего туриста, - написал бывший начальник отдела туризма Черниговской облгосадминистрации.
Также Олег Герасименко выразил надежду, что поток туристов в Чернигове в минувшие выходные был не разовым стечением обстоятельств, а началом тенденции.
Экскурсовод раскритиковал открытие турсезона в Чернигове: туалеты не работают, а риэлторы – жлобы
- Сегодня, 12:02
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Экскурсовод Олег Герасименко поделился впечатлениями об открытии туристического сезона в Чернигове, которое прошло 29-30 апреля.
На своей странице в «Фейсбук» он рассказал, что такого наплыва туристов в Чернигов на его памяти не было.
- Только через «Черниговское объединение экскурсоводов» прошло 348 человек. Было проведено ровно 50 экскурсий и 2 многодневных тура по области, - порадовалсяОлег Герасименко.
К тому же, по его словам, в этом году очень много туристов провели в Чернигове больше, чем один световой день и остались ночевать.
Как рассказал Олег Герасименко, кроме киевлян в Чернигов приехало немало туристов из Одессы, Харькова, Львова, Винницы, Запорожья и Днипра, а также иностранные группы из Польши и Франции.
Также экскурсовод рассказал о неприятных впечатлениях. По его мнению, город оказался не готовым к такому наплыву туристов.
- Есть такое понятие как граничная нагрузка на туристический объект. Т.е. пропускная способность или то комфортное количество посетителей, которое место/объект готов безболезненно принять.
В Чернигове эта граница на уровне 800 человек в день. Все что выше, Чернигов переварить не может. Нет возможности, что бы группа после экскурсии где-нибудь села и перекусила без предварительной брони кафе.
И вопрос даже не в том, что в праздничный день все в центре было забито людьми. У нас в принципе нет таких заведений, к которым привыкли туристы со стажем (Пузата хата, Жарю-Парю и т. д.)
Также, не готовы оказались и гостиницы.
- Выходные обнажили проблему с размещением в городе. Отели были забиты. Мне туристы даже жаловались на риелторские фирмы. Те, видя спрос, подняли стоимость аренды квартир до 1000 грн/сутки.
Но это ладно. Это мировая практика поднимать цены, когда спрос превышает предложение. Но зачем же показывать свое жлобство и пытаться содрать новую цену с людей, которые забронировали квартиру еще в феврале за 350 грн? – возмутился Олег Герасименко.
- Бюджетных групп селить негде в принципе. Отели или маленькие или дорогие. Львовская группа, в итоге, ночевала в Нежине.
Возникли претензии и к работе общественных туалетов на Валу. Особенно на себе это прочувствовали те, кто приехал в Чернигов пораньше.
- Столкнулись с тем, что туалеты-то на Валу есть, но работают не по тому графику как требует организм раннего туриста, - написал бывший начальник отдела туризма Черниговской облгосадминистрации.
Также Олег Герасименко выразил надежду, что поток туристов в Чернигове в минувшие выходные был не разовым стечением обстоятельств, а началом тенденции.
Источник: 0462.ua
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