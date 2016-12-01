В Чернигове обокрали школу

Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.Так, женщина рассказала, что неизвестные проникли в помещение школы по ул. Доценко, 9 ночью, через открытое окно на 2-м этаже.Там они совершили кражу компьютерных мониторов, клавиатур, принтера, компьютерной мышки и утюга из учебных кабинетов, библиотеки и читального зала.По данному факту проводится проверка.