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В Чернигове обокрали школу
- Сегодня, 12:32
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Вчера, 3 мая, в полицию с заявлением обратилась учитель черниговской школы № 29 и сообщила о краже.
Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.
Так, женщина рассказала, что неизвестные проникли в помещение школы по ул. Доценко, 9 ночью, через открытое окно на 2-м этаже.
Там они совершили кражу компьютерных мониторов, клавиатур, принтера, компьютерной мышки и утюга из учебных кабинетов, библиотеки и читального зала.
По данному факту проводится проверка.
Об этом Garmata.tv стало известно из собственных источников.
Так, женщина рассказала, что неизвестные проникли в помещение школы по ул. Доценко, 9 ночью, через открытое окно на 2-м этаже.
Там они совершили кражу компьютерных мониторов, клавиатур, принтера, компьютерной мышки и утюга из учебных кабинетов, библиотеки и читального зала.
По данному факту проводится проверка.
Источник: 0462.ua
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