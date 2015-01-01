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В черниговском вузе открыли кабинет адвокатуры

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:03
  • Просмотров: 16
В Институте права и социальных технологий, при Черниговском национальном технологическом университете, торжественно открыли кабинет истории адвокатуры.

Этот проект совместно реализовали Национальная ассоциация адвокатов Украины, Совет адвокатов Черниговской области и Центр исследований адвокатуры и права НААУ, передает «Закон и Бизнес».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя НААУ, РАУ Валентин Гвоздий, руководитель Центра Ирина Василик, ректор ЧНТУ, профессор Сергей Шкарлет, декан юридического факультета Института права и социальных технологий ЧНТУ Инна Бердник, заведующий кафедрой уголовного права и правосудия Института права и социальных технологий ЧНТУ Михаил Головко .

Открытие кабинета истории адвокатуры в Чернигове связано с таким фактом, как создание первой в Украине губернской коллегии адвокатов 1922 в соответствии с тогдашней судебной реформы.

«Черниговщина имеет очень богатую историю профессии. Это должно мотивировать нашу молодежь получать глубокие знания и стать настоящими профессионалами », - сказал на торжественном открытии заместитель председателя НААУ Валентин Гвоздий.

Кроме того, в ЧНТУ состоялся круглый стол на тему «Адвокатура Черниговщины: страницы истории».

Круглый стол был посвящен сразу нескольким периодам истории украинской адвокатуры - адвокатуре Гетманщины; деятельности архиерейских и монастырских адвокатов, особенностям формирования адвокатуры Черниговщины в дореволюционный период; функционирования адвокатуры Черниговщины в советское время. В ходе докладов были представлены биографии отдельных адвокатов Черниговщины.

Во время круглого стола были представлены стенды, разработанные исследовательским Центром для кабинета истории адвокатуры и издания по истории, которые курирует НААУ.

«Инициативы НААУ и Центра исследований адвокатуры и права, направленных на увековечение памяти об адвокатах, в том числе путем открытия кабинетов истории адвокатуры во всех регионах Украины, научные исследования истории адвокатуры и адвокатской биографистики, издание научных трудов имеют важное значение и для качества юридического образования, и для престижа адвокатского сообщества », - отметил В. Гвоздий.

По итогам круглого стола было принято постановление, в котором определены основные направления дальнейших исследований истории адвокатуры Черниговской области.

В частности, открытие на базе Хмельницкого университета управления и права кабинета истории адвокатуры Черниговщины; издание отдельной монографии по истории адвокатуры Черниговщины и деятельности архиерейских и монастырских адвокатов (стряпчих) в защите прав православной церкви и об адвокатуре раннего государства - Гетманщины.

Учебно-научный институт права и социальных технологий ЧНТУ рекомендуется ввести практику научных исследований среди студентов, в том числе курсовых и дипломных работ, о деятельности и наследия адвокатов Черниговщины, а также их вклада в развитие адвокатуры и государственного строительства Украины.

Кроме того, планируется активизировать участие Центра исследований адвокатуры и права при НААУ, Учебно-научного института права и социальных технологий Черниговского национального технологического университета и Совета адвокатов Черниговской области в проведении Шрагивських чтений.

Такое мероприятие проводится в честь адвоката, первого председателя Украинской фракции в I Государственной думе Российской империи Ильи Шрага. Участники круглого стола также рекомендовали Черниговском областном института последипломного педагогического образования в им. К.Д. Ушинского внедрять на курсах повышения квалификации для учителей истории и правоведения научные разработки Центра исследований адвокатуры и права при НААУ по истории адвокатуры.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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