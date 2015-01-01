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Андрей Ярмоленко установил исторический рекорд

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:30
  • Просмотров: 28
Андрей Ярмоленко установил исторический рекордВоспитанник черниговского футбола стал первым футболистом в истории чемпионатов Украины, кто забивал больше 10 голов в семи сезонах Премьер-лиги подряд.

Атакующий полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко на прошлой неделе отгрузил два гола в ворота одесского «Черноморца».

Эти точные удары стали 10-м и 11-м в сезоне для бывшего игрока черниговской «Десны».

Таким образом, Андрей Ярмоленко стал первым футболистом в истории украинского футбола, кто забивал 10 и более голов в семи чемпионатах подряд.

Лучший результат футболист показал в сезоне 2014/2015, когда отличился 14 раз.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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