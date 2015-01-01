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Андрей Ярмоленко установил исторический рекорд
- Сегодня, 13:30
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Воспитанник черниговского футбола стал первым футболистом в истории чемпионатов Украины, кто забивал больше 10 голов в семи сезонах Премьер-лиги подряд.
Атакующий полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко на прошлой неделе отгрузил два гола в ворота одесского «Черноморца».
Эти точные удары стали 10-м и 11-м в сезоне для бывшего игрока черниговской «Десны».
Таким образом, Андрей Ярмоленко стал первым футболистом в истории украинского футбола, кто забивал 10 и более голов в семи чемпионатах подряд.
Лучший результат футболист показал в сезоне 2014/2015, когда отличился 14 раз.
Атакующий полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко на прошлой неделе отгрузил два гола в ворота одесского «Черноморца».
Эти точные удары стали 10-м и 11-м в сезоне для бывшего игрока черниговской «Десны».
Таким образом, Андрей Ярмоленко стал первым футболистом в истории украинского футбола, кто забивал 10 и более голов в семи чемпионатах подряд.
Лучший результат футболист показал в сезоне 2014/2015, когда отличился 14 раз.
Источник: 0462.ua
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