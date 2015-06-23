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За информацию о памятнике Марку Бернесу дают 50 тысяч гривен
- Сегодня, 14:01
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Нежинский городской совет гарантирует денежное вознаграждение за информацию об исчезновении памятника Бернесу.
Городские депутаты сессионно решили назначить вознаграждение за информацию об исчезновении памятника Марку Бернесу в размере от 10 до 50 000 гривен.
Средства планируется выделить через программу «Турбота».
Предложение денежного вознаграждения озвучили депутаты городского совета при обсуждении вопроса кражи памятника Марку Бернесу.
Поэтому сейчас этот вопрос должен изучить бюджетная комиссия и подать на рассмотрение сессии.
Гражданам, которые могут помочь в поиске пропажи, следует обращаться в городской отдел полиции.
Напомним, на днях в Нежине украли памятник Марку Бернесу.
Городские депутаты сессионно решили назначить вознаграждение за информацию об исчезновении памятника Марку Бернесу в размере от 10 до 50 000 гривен.
Средства планируется выделить через программу «Турбота».
Предложение денежного вознаграждения озвучили депутаты городского совета при обсуждении вопроса кражи памятника Марку Бернесу.
Поэтому сейчас этот вопрос должен изучить бюджетная комиссия и подать на рассмотрение сессии.
Гражданам, которые могут помочь в поиске пропажи, следует обращаться в городской отдел полиции.
Напомним, на днях в Нежине украли памятник Марку Бернесу.
Источник: 0462.ua
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