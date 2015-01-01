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Правоохранители разоблачили хищение бюджетных денег. В Борзне местные власти завысили стоимость работ и перечислили подрядчику «лишнее».
Управлением защиты экономики в Черниговской области выявлен факт растраты бюджетных средств при осуществлении государственных закупок.
Сообщается, что в конце прошлого года между Борзнянсимй горсоветом и частной фирмой по результатам открытых торгов было заключено 2 договора по проведению текущего ремонта местного детсада на общую сумму 1,3 миллиона гривен.
Были составлены и подписаны акты приемки выполненных строительных работ. На счет исполнителя горсовет перечислил прописанную сумму.
В ходе проведения ревизии сотрудниками Госаудитслужбы было установлено, что сумма, указанная в актах выполненных работ завышена на 170 тысяч гривен.
Злоупотребляя служебным положением, должностные лица Борзнянского горсовета и должностные лица фирмы-подрядчика внесли в документы недостоверные сведения, что привело к присвоению бюджетных средств.
В рамках уголовного производства полиция провела обыски в помещениях городского совета, подрядной организации и по месту жительства директора коммерческого общества.
Изъяты документы и другие доказательства, которые установят истину в уголовном производстве.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
«Предприимчивым» участникам сделки грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
Продолжается досудебное расследование.
На ремонте детсада в Черниговской области чиновники украли 170 тысяч
- Сегодня, 14:29
- Просмотров: 39
Правоохранители разоблачили хищение бюджетных денег. В Борзне местные власти завысили стоимость работ и перечислили подрядчику «лишнее».
Управлением защиты экономики в Черниговской области выявлен факт растраты бюджетных средств при осуществлении государственных закупок.
Сообщается, что в конце прошлого года между Борзнянсимй горсоветом и частной фирмой по результатам открытых торгов было заключено 2 договора по проведению текущего ремонта местного детсада на общую сумму 1,3 миллиона гривен.
Были составлены и подписаны акты приемки выполненных строительных работ. На счет исполнителя горсовет перечислил прописанную сумму.
В ходе проведения ревизии сотрудниками Госаудитслужбы было установлено, что сумма, указанная в актах выполненных работ завышена на 170 тысяч гривен.
Злоупотребляя служебным положением, должностные лица Борзнянского горсовета и должностные лица фирмы-подрядчика внесли в документы недостоверные сведения, что привело к присвоению бюджетных средств.
В рамках уголовного производства полиция провела обыски в помещениях городского совета, подрядной организации и по месту жительства директора коммерческого общества.
Изъяты документы и другие доказательства, которые установят истину в уголовном производстве.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
«Предприимчивым» участникам сделки грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
Продолжается досудебное расследование.
Источник: 0462.ua
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