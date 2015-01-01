На ремонте детсада в Черниговской области чиновники украли 170 тысяч

Управлением защиты экономики в Черниговской области выявлен факт растраты бюджетных средств при осуществлении государственных закупок.Сообщается, что в конце прошлого года между Борзнянсимй горсоветом и частной фирмой по результатам открытых торгов было заключено 2 договора по проведению текущего ремонта местного детсада на общую сумму 1,3 миллиона гривен.Были составлены и подписаны акты приемки выполненных строительных работ. На счет исполнителя горсовет перечислил прописанную сумму.В ходе проведения ревизии сотрудниками Госаудитслужбы было установлено, что сумма, указанная в актах выполненных работ завышена на 170 тысяч гривен.Злоупотребляя служебным положением, должностные лица Борзнянского горсовета и должностные лица фирмы-подрядчика внесли в документы недостоверные сведения, что привело к присвоению бюджетных средств.В рамках уголовного производства полиция провела обыски в помещениях городского совета, подрядной организации и по месту жительства директора коммерческого общества.Изъяты документы и другие доказательства, которые установят истину в уголовном производстве.Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).«Предприимчивым» участникам сделки грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.Продолжается досудебное расследование.