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5 причин поиграть во взрослую настольную игру
- Сегодня, 14:17
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Видели как дети играют в “Мафию”? Весело, азартно, а главное - очень быстро. Не пытайтесь им объяснить, что при такой поспешности теряется весь смысл. Иначе, они догадаются, что “Мафия” - игра для взрослых.
Это не означает, что в них не могут играть дети. Наконец, есть легион игр, заточенных под нужный возраст. Но классическая настолка, с социальными ролями и стратегическим размахом, может быть раскрыта, на все сто, только взрослыми.
На выходные, мы с детьми пришли в гости к кумовьям и все вместе играли в ‘Диксит’. Сперва играли вместе с детьми. Хохотали над их ассоциациями, опять почувствовали себя школьниками. А когда дети ушли есть торт и играть в ‘Волка и овцы’, мы вздохнули с облегчением и сыграли по взрослому. С психологическими играми, сложными намеками и комбинациями, красоту которых соперник может оценить.
Первый месяц, я говорил знакомым, что по пятницам “мы с парнями пишем пулю”. Это не вызывало удивления, лишь изредка вопросы у знатоков преферанса. Мне казалось, что знакомые будут смеяться, узнав, что мы играем в настольные игры. Позже я узнал, что половина из них встречается с друзьями на выходных, чтобы отдохнуть после трудной недели за игровым столом.
Это моя самая любимая опция, из тех, которые дарят настольные игры. В жизни я отец и заместитель директора. В пятницу вечером я - творец. Или король. Или хитрый раб. Созидатель и созерцатель. Все зависит от сюжета игры, причудливого поворота ее сценария и непредсказуемых действий моих партнеров.
Вы будете считать дни до начала выходных! У вас появится не просто ленивый досуг, а любимое хобби. Покупайте в grenka.ua взрослые настольные игры и проводите время с лучшими друзьями!
БОЛЬШИНСТВО НАСТОЛОК - ИГРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Это не означает, что в них не могут играть дети. Наконец, есть легион игр, заточенных под нужный возраст. Но классическая настолка, с социальными ролями и стратегическим размахом, может быть раскрыта, на все сто, только взрослыми.
А ВОТ ПРИМЕР
На выходные, мы с детьми пришли в гости к кумовьям и все вместе играли в ‘Диксит’. Сперва играли вместе с детьми. Хохотали над их ассоциациями, опять почувствовали себя школьниками. А когда дети ушли есть торт и играть в ‘Волка и овцы’, мы вздохнули с облегчением и сыграли по взрослому. С психологическими играми, сложными намеками и комбинациями, красоту которых соперник может оценить.
КАК ЖЕ Я ОШИБАЛСЯ!
Первый месяц, я говорил знакомым, что по пятницам “мы с парнями пишем пулю”. Это не вызывало удивления, лишь изредка вопросы у знатоков преферанса. Мне казалось, что знакомые будут смеяться, узнав, что мы играем в настольные игры. Позже я узнал, что половина из них встречается с друзьями на выходных, чтобы отдохнуть после трудной недели за игровым столом.
ЗАБЫТЬ ПРО ВСЕ
Это моя самая любимая опция, из тех, которые дарят настольные игры. В жизни я отец и заместитель директора. В пятницу вечером я - творец. Или король. Или хитрый раб. Созидатель и созерцатель. Все зависит от сюжета игры, причудливого поворота ее сценария и непредсказуемых действий моих партнеров.
ЛУЧШЕ ОТДЫХА НЕ БЫВАЕТ
Вы будете считать дни до начала выходных! У вас появится не просто ленивый досуг, а любимое хобби. Покупайте в grenka.ua взрослые настольные игры и проводите время с лучшими друзьями!
Источник: 4ernigiv.info
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