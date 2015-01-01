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В Нежине умер молодой парень после падения в в яму, выкопанную газовщиками

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:04
  • Просмотров: 21
В Нежине умер молодой парень после падения в в яму, выкопанную газовщикамиВчера состоялись похороны 20-летнего нежинца, погибшего при падении в "газовую" яму на улице Прилуцкой.

Известно, что яма была выкопана по просьбе частного лица в Нежинский управления газового хозяйства для выполнения необходимых работ. Просьба была выполнена, и работы выполнялись.

Возвращаясь с прогулки, молодой человек упал в данную яму, ударился о газовые трубы, в результате чего повредил шейные позвонки и умер. Это событие на сессии Нежинского городского совета рассказал депутат Константин Смалий.

Он просил городское руководство взять данный вопрос под контроль для выяснения всех обстоятельств происшествия, в том числе об отсутствии ограждения возле ямы.

По последней информации, злополучная газовая яма уже закопана.
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Источник: 0462.ua

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