В Нежине умер молодой парень после падения в в яму, выкопанную газовщиками

Известно, что яма была выкопана по просьбе частного лица в Нежинский управления газового хозяйства для выполнения необходимых работ. Просьба была выполнена, и работы выполнялись.Возвращаясь с прогулки, молодой человек упал в данную яму, ударился о газовые трубы, в результате чего повредил шейные позвонки и умер. Это событие на сессии Нежинского городского совета рассказал депутат Константин Смалий.Он просил городское руководство взять данный вопрос под контроль для выяснения всех обстоятельств происшествия, в том числе об отсутствии ограждения возле ямы.По последней информации, злополучная газовая яма уже закопана.