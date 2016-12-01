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На Черниговщине СБУ ликвидировала две нарколаборатории
- Вчера, 15:32
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Две нарколаборатории по изготовлению ацетилированного опия ликвидировали на Черниговщине сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией. Сообщает пресс-служба СБУ в Чернигвоской области.
Четверо жителей Сновского района наладили производство опия в хозяйственных помещениях двух частных усадеб. В течение суток злоумышленники изготавливали более ста пятидесяти кубов наркотика, что по ценам «черного рынка» составляет примерно 10 тысяч гривен.
Оперативники спецслужбы задержали членов преступной группы во время очередной реализации партии наркотиков.
В результате обыска помещений задержанных стражи порядка изъяли наркотическое сырье, оборудование для изготовления опия и более шести литров готовой наркопродукции.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Четверо жителей Сновского района наладили производство опия в хозяйственных помещениях двух частных усадеб. В течение суток злоумышленники изготавливали более ста пятидесяти кубов наркотика, что по ценам «черного рынка» составляет примерно 10 тысяч гривен.
Оперативники спецслужбы задержали членов преступной группы во время очередной реализации партии наркотиков.
В результате обыска помещений задержанных стражи порядка изъяли наркотическое сырье, оборудование для изготовления опия и более шести литров готовой наркопродукции.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Источник: 0462.ua
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