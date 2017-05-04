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Из-за подозрительной находки черниговские пограничники не пустили в Украину российского байкера
- Вчера, 16:10
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Вчера в пункте пропуска «Новые Яриловичи» пограничники Черниговского отряда не пропустили через границу гражданина России, который не смог подтвердить цель своей поездки в Украину.
Из объяснений мужчины, двигавшегося на мотоцикле SUZUKI, он якобы направлялся к товарищу в Ивано-Франковск, однако его фамилии и адреса проживания указать не смог.
При осмотре личных вещей у россиянина также была обнаружена камуфлированная одежда без опознавательных знаков и другие вещи. По результатам проверки пограничники приняли решение об отказе данному гражданину в пересечении государственной границы Украины.
Из объяснений мужчины, двигавшегося на мотоцикле SUZUKI, он якобы направлялся к товарищу в Ивано-Франковск, однако его фамилии и адреса проживания указать не смог.
При осмотре личных вещей у россиянина также была обнаружена камуфлированная одежда без опознавательных знаков и другие вещи. По результатам проверки пограничники приняли решение об отказе данному гражданину в пересечении государственной границы Украины.
Источник: 0462.ua
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