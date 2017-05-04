Из-за подозрительной находки черниговские пограничники не пустили в Украину российского байкера

Из объяснений мужчины, двигавшегося на мотоцикле SUZUKI, он якобы направлялся к товарищу в Ивано-Франковск, однако его фамилии и адреса проживания указать не смог.При осмотре личных вещей у россиянина также была обнаружена камуфлированная одежда без опознавательных знаков и другие вещи. По результатам проверки пограничники приняли решение об отказе данному гражданину в пересечении государственной границы Украины.