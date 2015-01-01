На майские праздники Черниговский рыбоохранный патруль наловил браконьеров на 10 тысяч гривен

За апрель 2017 государственные инспекторы рыбоохраны зафиксировали 45 нарушений рыбоохранного законодательства, из них 36 грубых нарушений (с применением запрещенных орудий лова).Майские праздники, также не прошли без «улова» для государственных инспекторов Черниговского рыбоохранного патруля.В ходе рыбоохранного рейда 1 мая на Днепре вблизи села Пустыньки государственные инспекторы Черниговского рыбоохранного патруля вместе с полицией задержали двух жителей Чернигова, которые ловили рыбу жаберной сеткой - запрещенным орудием лова.Мужчины выловили 86 кг рыбы. Среди выловленной рыбы были: лещ - 40 шт., жерехи - 1 шт., судак - 1 шт., серебряный карась - 15 шт. Обойдется рыбка браконьерам в 7820 грн.Этой же ночью государственные инспекторы Черниговского рыбоохранного патруля совместно с полицией на заливе Десны вблизи села Соколовка Козелецкого района задержали двух жителей Чернигова, которые двумя жаберных сетками выловили 36 шт. синяка общим весом 4,5 кг. Причиненный ущерб в размере 3100 грн. горе-рыбакам придется платить из собственного кармана.Составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в Черниговский и Козелецкий районные суды для привлечения правонарушителей к ответственности согласно действующему законодательству.Черниговский рыбоохранный патруль просит обо всех фактах браконьерства сообщать по телефонам горячей линии: 0991121344 и (0462) 937557 круглосуточно.