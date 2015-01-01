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На Черниговщине сгорел столярный цех
- Вчера, 17:16
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Вчера, 3 мая, в 6:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на ул. Пржевальского, 7 города Нежин, на территории одного из деревообрабатывающих предприятий горит столярный цех.
На момент прибытия пожарных огнем была охвачена кровля и имущество внутри здания. В 07:00 пожар был локализован, а в 09:35 - ликвидирован. Благодаря слаженным действиям подразделений ГСЧС удалось избежать распространения пламени на рядом расположенные здания и сооружения. Огнем уничтожена кровля и перекрытия здания, а также 6 столярных станков.
К ликвидации пожара привлекалось 8 человек личного состава 16-й Государственной пожарно-спасательной части и 3 единицы специальной техники.
На момент прибытия пожарных огнем была охвачена кровля и имущество внутри здания. В 07:00 пожар был локализован, а в 09:35 - ликвидирован. Благодаря слаженным действиям подразделений ГСЧС удалось избежать распространения пламени на рядом расположенные здания и сооружения. Огнем уничтожена кровля и перекрытия здания, а также 6 столярных станков.
К ликвидации пожара привлекалось 8 человек личного состава 16-й Государственной пожарно-спасательной части и 3 единицы специальной техники.
Источник: 0462.ua
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