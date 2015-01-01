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На Черниговщине сгорел столярный цех

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:16
  • Просмотров: 50
На Черниговщине сгорел столярный цехВчера, 3 мая, в 6:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на ул. Пржевальского, 7 города Нежин, на территории одного из деревообрабатывающих предприятий горит столярный цех.

На момент прибытия пожарных огнем была охвачена кровля и имущество внутри здания. В 07:00 пожар был локализован, а в 09:35 - ликвидирован. Благодаря слаженным действиям подразделений ГСЧС удалось избежать распространения пламени на рядом расположенные здания и сооружения. Огнем уничтожена кровля и перекрытия здания, а также 6 столярных станков.

К ликвидации пожара привлекалось 8 человек личного состава 16-й Государственной пожарно-спасательной части и 3 единицы специальной техники.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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