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Черниговские "зеленые" активисты борются с застройщиком Березовой рощи

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:32
  • Просмотров: 48
Черниговские экоактивисты собирают подписи за официальное создание парка "Березовая роща", что должно помочь спасти зеленую зону отдыха от застройки.

У всех черниговский парковых зон одна проблема – юридически их не существует, пишут защитники экологии.

- Нет официального названия, нет положенных на координаты границ и, судя по последней публикации в газете "Весть", застройшик не оставляет свои амбиции влепить десятиэтажный дом посреди Березовой рощи на улице Пухова - отмечают они.

В субботу группа активистов начала собирать подписи под обращением к мэру за создание парка отдыха с официальным названием и границами. На сегодняшний день удалось собрать 250, однако целью ребята ставят хотя бы 1000, чтобы иметь авторитет перед политиками.

- И это реально! Ни один человек не остался равнодушным, все "за" парк и "против" застройки. Нужно только это все зафиксировать на бумаге.

Если вы хотите помочь обращайтесь по телефону 063 521 18 88 (Сергей Безбородько), получите от волонтеров распечатанную копию письма и пообщайтесь с соседями, отдыхающими в парке, собирайте подписи, которые потом объединят и прикрепят к общему обращению.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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