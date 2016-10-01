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Черниговские патрульные помогли старушке сходить в магазин
- Вчера, 18:21
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Около одиннадцати вечера к экипажу патрульной полиции на улице обратилась женщина: возвращаясь домой с работы, она встретила пенсионерку, которая просила о помощи.
Пообщавшись с бабушкой, полицейские выяснили, что ей почти 80 лет, живет она сама. В тот вечер пенсионерка вышла в магазин за продуктами и по пути сильно устала, поэтому села отдохнуть на небольшом стульчике, который взяла с собой. Так, недалеко от перекрестка улиц Киевской и Гончей, ее и заметила прохожая.
Старушка назвала патрульным свой адрес. Оказалось, что это почти в двух километрах от места, где ее нашли. Женщина рассказала, что всегда ходила этой дорогой и, наверное, года уже берут свое - сил, чтобы дойти, не хватило. И попасть в магазин ей было нужно обязательно, потому продуктов дома практически не осталось.
Патрульные посадили бабушку к служебный автомобиль и поехали в ближайший магазин. Помогли купить продукты питания и отвезли ее домой.
От любой другой помощи пенсионерка отказалась, сказав, что дальше справится сама.
Пообщавшись с бабушкой, полицейские выяснили, что ей почти 80 лет, живет она сама. В тот вечер пенсионерка вышла в магазин за продуктами и по пути сильно устала, поэтому села отдохнуть на небольшом стульчике, который взяла с собой. Так, недалеко от перекрестка улиц Киевской и Гончей, ее и заметила прохожая.
Старушка назвала патрульным свой адрес. Оказалось, что это почти в двух километрах от места, где ее нашли. Женщина рассказала, что всегда ходила этой дорогой и, наверное, года уже берут свое - сил, чтобы дойти, не хватило. И попасть в магазин ей было нужно обязательно, потому продуктов дома практически не осталось.
Патрульные посадили бабушку к служебный автомобиль и поехали в ближайший магазин. Помогли купить продукты питания и отвезли ее домой.
От любой другой помощи пенсионерка отказалась, сказав, что дальше справится сама.
Источник: 0462.ua
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