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За некачественные дороги черниговские патрульные составили 6 админпротоколов

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:02
  • Просмотров: 35
За некачественные дороги черниговские патрульные составили 6 админпротоколовСектор безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в городе Чернигове в период с 17 апреля по 3 мая провел повторный комиссионный осмотр улично-дорожной сети города. Обзор проводился с привлечением представителей профильных подразделений органов местного самоуправления.

При осмотре комиссия отметила, что работа по ремонту дорожного покрытия в городе, хоть и медленно, но все же ведется. Частично проводится ямочный ремонт, а на центральных улицах - полная замена асфальтового покрытия.

Однако комиссия зафиксировала и большое количество выбоин, деформаций в виде ям, просадок, колейности асфальтового покрытия.

Особое внимание, как и во время первой проверки, комиссия уделила аварийно-опасным участкам дорог и местам концентрации дорожно-транспортных происшествий.

О выявленных недостатках сотрудники сектора безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции Чернигова написали 8 требований об устранении недостатков и составили 6 административных протоколов за нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог.
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Источник: 0462.ua

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