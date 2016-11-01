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За некачественные дороги черниговские патрульные составили 6 админпротоколов
- Сегодня, 09:02
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Сектор безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в городе Чернигове в период с 17 апреля по 3 мая провел повторный комиссионный осмотр улично-дорожной сети города. Обзор проводился с привлечением представителей профильных подразделений органов местного самоуправления.
При осмотре комиссия отметила, что работа по ремонту дорожного покрытия в городе, хоть и медленно, но все же ведется. Частично проводится ямочный ремонт, а на центральных улицах - полная замена асфальтового покрытия.
Однако комиссия зафиксировала и большое количество выбоин, деформаций в виде ям, просадок, колейности асфальтового покрытия.
Особое внимание, как и во время первой проверки, комиссия уделила аварийно-опасным участкам дорог и местам концентрации дорожно-транспортных происшествий.
О выявленных недостатках сотрудники сектора безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции Чернигова написали 8 требований об устранении недостатков и составили 6 административных протоколов за нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог.
При осмотре комиссия отметила, что работа по ремонту дорожного покрытия в городе, хоть и медленно, но все же ведется. Частично проводится ямочный ремонт, а на центральных улицах - полная замена асфальтового покрытия.
Однако комиссия зафиксировала и большое количество выбоин, деформаций в виде ям, просадок, колейности асфальтового покрытия.
Особое внимание, как и во время первой проверки, комиссия уделила аварийно-опасным участкам дорог и местам концентрации дорожно-транспортных происшествий.
О выявленных недостатках сотрудники сектора безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции Чернигова написали 8 требований об устранении недостатков и составили 6 административных протоколов за нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог.
Источник: 0462.ua
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