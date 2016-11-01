За некачественные дороги черниговские патрульные составили 6 админпротоколов

При осмотре комиссия отметила, что работа по ремонту дорожного покрытия в городе, хоть и медленно, но все же ведется. Частично проводится ямочный ремонт, а на центральных улицах - полная замена асфальтового покрытия.Однако комиссия зафиксировала и большое количество выбоин, деформаций в виде ям, просадок, колейности асфальтового покрытия.Особое внимание, как и во время первой проверки, комиссия уделила аварийно-опасным участкам дорог и местам концентрации дорожно-транспортных происшествий.О выявленных недостатках сотрудники сектора безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции Чернигова написали 8 требований об устранении недостатков и составили 6 административных протоколов за нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог.