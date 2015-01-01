Никого, кто освобождал Чернигов, уже нет в живых

К сожалению, из тех, кто освобождал Чернигов в той войне, уже нет в живых никого. Но в городе на сегодня проживают 326 участников боевых действий 1941-1945 годов, 20 - бывших партизан и подпольщиков, а 4 - отличились трудовыми подвигами и в послевоенные годы, заслужив звание Героев социалистического труда.Сейчас в городской ветеранской организации больше тех, кто восстанавливал наш город и страну после разрушений Второй мировой.Все они уже пожилые люди и большинство проблем, с которыми они сталкиваются, медицинские.В Чернигове в каждом больничном отделении есть палата для ветеранов, и большая часть лекарств, закупаемых за счет городского бюджета за городскими программами, тоже предназначена и предоставляется именно для них.