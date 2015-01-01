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Нежинский вуз показал ярмарку профессий будущим студентам
- Сегодня, 10:33
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4 мая в стенах Нежинского университета имени Гоголя в новом корпусе была организована ярмарка профессий. Главная цель мероприятия - реклама учебных заведений Черниговской области.
Мероприятие организовано для учащихся школ города Нежина и Нежинского района. Проходил он при поддержке городского и районного отдела образования. Все желающие сначала регистрировались, а затем для них учебные заведения проводили небольшую презентацию с помощью мультимедиа и презентационных открыток. Следующий этап - экскурсия по государственному университету. На ярмарке Были и представители Академии государственной пенитенциарной службы, Бобровицкого колледжа экономики и менеджмента, Нежинского профессионального лицея быта и сервиса, Нежинского училища культуры и искусств и другие. Школьники с особой заинтересованностью подходили к стендам Нежинского медицинского колледжа, где им измеряли давление, а также в Черниговский кооперативного колледжа, где они лепили вкусные формочки с мастики. Пообщавшись с посетителями поняли, что космонавтами быть никто не хочет, ведь сейчас в моде юристы, врачи и бизнесмены.
Будем надеяться, что школьников заинтересовали представленные профессии и в будущем они свяжут свою жизнь с профессиональной деятельностью.
Владимир Борисюк
Мероприятие организовано для учащихся школ города Нежина и Нежинского района. Проходил он при поддержке городского и районного отдела образования. Все желающие сначала регистрировались, а затем для них учебные заведения проводили небольшую презентацию с помощью мультимедиа и презентационных открыток. Следующий этап - экскурсия по государственному университету. На ярмарке Были и представители Академии государственной пенитенциарной службы, Бобровицкого колледжа экономики и менеджмента, Нежинского профессионального лицея быта и сервиса, Нежинского училища культуры и искусств и другие. Школьники с особой заинтересованностью подходили к стендам Нежинского медицинского колледжа, где им измеряли давление, а также в Черниговский кооперативного колледжа, где они лепили вкусные формочки с мастики. Пообщавшись с посетителями поняли, что космонавтами быть никто не хочет, ведь сейчас в моде юристы, врачи и бизнесмены.
Будем надеяться, что школьников заинтересовали представленные профессии и в будущем они свяжут свою жизнь с профессиональной деятельностью.
Владимир Борисюк
Источник: nezhatin.com.ua/
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