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В Гоголевском вузе появилась выносная стела "Я люблю НДУ"

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:36
  • Просмотров: 1
В Гоголевском вузе появилась выносная стела "Я люблю НДУ"У НДУ имени Николая Гоголя сегодня, 4 мая, появилась стела "Я люблю НДУ".
-Стелу изготовили усилиями социально-гуманитарного отдела и мастерской НДУ. Материал - пенопласт и гипсокартон. Конструкция выносная. Будем выставлять у вуза в солнечную погоду для фотосъемок, - рассказал специалист первой категории социально-гуманитарного отдела НДУ имени Николая Гоголя Александр Турчинов.
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Источник: nezhatin.com.ua/

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