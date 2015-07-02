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В Гоголевском вузе появилась выносная стела "Я люблю НДУ"
- Сегодня, 11:36
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У НДУ имени Николая Гоголя сегодня, 4 мая, появилась стела "Я люблю НДУ".
-Стелу изготовили усилиями социально-гуманитарного отдела и мастерской НДУ. Материал - пенопласт и гипсокартон. Конструкция выносная. Будем выставлять у вуза в солнечную погоду для фотосъемок, - рассказал специалист первой категории социально-гуманитарного отдела НДУ имени Николая Гоголя Александр Турчинов.
Татьяна Марченко
-Стелу изготовили усилиями социально-гуманитарного отдела и мастерской НДУ. Материал - пенопласт и гипсокартон. Конструкция выносная. Будем выставлять у вуза в солнечную погоду для фотосъемок, - рассказал специалист первой категории социально-гуманитарного отдела НДУ имени Николая Гоголя Александр Турчинов.
Татьяна Марченко
Источник: nezhatin.com.ua/
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