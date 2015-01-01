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«Я готов впиваться в глотки». В сухом пайке АТО оказалась страшная находка

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 09:02
  • Просмотров: 49
«Я готов впиваться в глотки». В сухом пайке АТО оказалась страшная находкаИ это не для красного словца сказано. В середине банки (Боже, он съел половину банки) так называемого «Завтрака туриста», которым обедают ВСУ, оказалось то, что в любого человека совершенно отобьет аппетит.

Бывший АТОшник Сергей Турович, разместил на своем аккаунте в Facebook фотографию, на которой запечатлены зубы неизвестного происхождения прямо из недр сухого пайка. Кому именно достался «сюрприз» производства ООО «Визит» Киевской области не уточняется. «Когда каждый день читаешь о смерти и увечья, а потом тебе показывают такое, оно срывает крышу. Я готов впиваться в глотки. Солдатский сухпай. «Завтрак туриста», - комментирует Турович.Будь шаблоны разорваны! Число небоевых потерь в рядах карателей может расти в результате критического недоедания или наоборот, по итогам плотного обеда. Бойцам придется проверять содержание сухого пайка, где кроме тушенки, в которой и обнаружены челюсти неизвестного животного, также включены два пакета из-под галет, чай и сахар. То, что произошло носит весьма символический характер - зубы киевского режима скалятся на Украине уже не первый год, а значит, если конечно ее Вооруженным Силам такая укродиета не нравится, пора покидать окопы и возвращаться домой. Лучшая мотивация, чтобы покончить с войной против соотечественников на Донбассе. Игорь И, специально для Politikus.ru
Источник: http://politikus.ru/events/94095-ya-gotov-vpivatsya-v-glotki-v-suhom-payke-ato-obnaruzhilas-strashnaya-nahodka.html
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Источник: nezhatin.com.ua/

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