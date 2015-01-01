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Городскому стадиону «Спартак» нужен директор !?
- Вчера, 09:42
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Последним вопросом повестки дня двадцать третьего очередной сессии Нежинского городского совета 7 созыва, которая завершилась 3 мая, был проект решения «Об утверждении штатного расписания коммунального учреждения« Городской центр физического здоровья «Спорт для всех» Нежинского городского совета Черниговской области в новой редакции » . Касался данный проект создания при МЦ новой должности - заместителя директора, который бы занимался в направлении городского стадиона «Спартак».Последним вопросом повестки дня двадцать третьего очередной сессии Нежинского городского совета 7 созыва, которая завершилась 3 мая, был проект решения «Об утверждении штатного расписания коммунального учреждения« Городской центр физического здоровья «Спорт для всех» Нежинского городского совета Черниговской области в новой редакции » . Касался данный проект создания при МЦ новой должности - заместителя директора, который бы занимался в направлении городского стадиона «Спартак».
Да впрочем, мнения депутатов разошлись. Одни говорили, что не нужно еще одного заместителя руководителя «Спорт для всех», пусть стадионом занимаются простые рабочие. Другая сторона отстаивала позицию - «Стадиона нужен хозяин. С Петух и так "загружен", на нем все площадки города. А его заместитель трудится на «Звезде».
Другим вообще стало непонятно - ли человека готовят под должность, или наоборот? И где вообще найти такого профессионала, чтобы искусно и в надлежащем состоянии удерживал стадион ???
Были предложения: выложить данное решение в новой редакции, и добавить строку где бы было прописано, чтобы претендента на эту должность назначали на конкурсной основе ... и даже была озвучена мысль, передать «Спартак» на баланс КП ВУКГ.
«Нельзя городской совет превращать в кадровое агентство», - отметил городской голова. Далее депутаты приняли 15-тихвилинний «тайм-аут», после чего голосовали. Проект не прошел. 17 - за, 8 воздержались.
Поэтому нужен стадиона директор ??? Судя по фото, пожалуй, в первую очередь, нужен хороший хозяйственник!
Татьяна Марченко
Да впрочем, мнения депутатов разошлись. Одни говорили, что не нужно еще одного заместителя руководителя «Спорт для всех», пусть стадионом занимаются простые рабочие. Другая сторона отстаивала позицию - «Стадиона нужен хозяин. С Петух и так "загружен", на нем все площадки города. А его заместитель трудится на «Звезде».
Другим вообще стало непонятно - ли человека готовят под должность, или наоборот? И где вообще найти такого профессионала, чтобы искусно и в надлежащем состоянии удерживал стадион ???
Были предложения: выложить данное решение в новой редакции, и добавить строку где бы было прописано, чтобы претендента на эту должность назначали на конкурсной основе ... и даже была озвучена мысль, передать «Спартак» на баланс КП ВУКГ.
«Нельзя городской совет превращать в кадровое агентство», - отметил городской голова. Далее депутаты приняли 15-тихвилинний «тайм-аут», после чего голосовали. Проект не прошел. 17 - за, 8 воздержались.
Поэтому нужен стадиона директор ??? Судя по фото, пожалуй, в первую очередь, нужен хороший хозяйственник!
Татьяна Марченко
Источник: nezhatin.com.ua/
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