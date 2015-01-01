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В Нежине человек попал под грузовой поезд
- Вчера, 10:02
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В Нежине, у остановочной платформы «Мигаливка» ночью произошла трагедия - поезд насмерть сбил мужчину. Машинист грузового поезда увидел человека на рельсах, подал предупредительные сигналы, но мужчина не отреагировал. Не помогло и экстренное торможение. Погибший - житель Киевской области.
Источник: nezhatin.com.ua/
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