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В Нежине человек попал под грузовой поезд

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 10:02
  • Просмотров: 78
В Нежине человек попал под грузовой поездВ Нежине, у остановочной платформы «Мигаливка» ночью произошла трагедия - поезд насмерть сбил мужчину. Машинист грузового поезда увидел человека на рельсах, подал предупредительные сигналы, но мужчина не отреагировал. Не помогло и экстренное торможение. Погибший - житель Киевской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: nezhatin.com.ua/

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