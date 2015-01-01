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Как НДУ готовит туристические кадры?

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 10:33
  • Просмотров: 66
Как НДУ готовит туристические кадры?Частыми стали обсуждение темы наличии туристических объектов в Нежине после того, как наш город стал одним из победителей конкурса "7 чудес Украины - города и городка". Но эти культурные, исторические и природные памятники нужно представлять должным образом. Поэтому редакция "Нежатиной" решила посетить Нежинского государственного университета, а конкретнее - на кафедру географии, где готовят специалистов по направлению - география и краеведческо-туристическая работа.
Именно здесь учатся будущие менеджеры по организации туризма, экскурсоводы, гиды. Такие дисциплины как география туризма, информационные системы в туризме, краеведение и другие обеспечивают основательную теоретическую базу и наработки практических навыков.
Интересные практические занятия проводит кандидат географических наук Филоненко Юрий Николаевич. Закрепление материала по предмету краеведение происходит путем проведения экскурсий по Нежину самими студентами. Юрий Николаевич вместе с группами посещает культурные достопримечательности города и учит искусству проводить экскурсии.
Перед экскурсиями каждый студент разрабатывает имеющийся литературный и картографический материал, источники сети Интернет и готовит контрольный текст экскурсии по Кокретно памятниках, историко-архитектурных или культовых объектах города. В процессе работы студенты овладевают навыками ведения экскурсионной деятельности и расширяют свои знанння о Нежине, как исторический, культурный, промышленный и образовательный центр нашего государства.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: nezhatin.com.ua/

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