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Кубок Ирины Мерлени уже в третий раз получили воспитанники Нежинской школы вольной борьбе
- Вчера, 11:20
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В Нежине состоялся третий турнир на Кубок первого в мире Олимпийской чемпионки по вольной борьбе Ирины Мерлени.
Бороться за почетный трофей приехало более 150 юных борцов, среди которых были даже две девочки. Все они представляли Белую Церковь, Боярку, Здвижевка, Киев, Лубны, Мелитополь, Мену, Ромны, Сновск, Сумы и, конечно, хозяев турнира.
Поздравить участников пришло немало почетных гостей: серебряной призер Олимпийских игр по вольной борьбе Валерий Андрийцев, депутаты областного и городского совета, работники областной и городской администрации и конечно сама виновница такого спортивного праздника - Ирина Мерлени.
Поздравление от президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки объявил прославленный биатлонист, призер чемпионата мира, начальник Управления по делам семьи, молодежи и спорта Черниговского городского совета Андрей Дериземля. Кстати, в награждении участвовала еще одна известная биатлонистка - призер чемпионатов мира, первый заместитель отделения НОК Украины в Черниговской области и начальник областного спортуправления Нина Лемеш.
Соревнования проходили в трех возрастных и 14 весовых категориях.
Победителями турнира стали:
2006-2008 год рождения:
Невмоленко Денис (Сновск) - весовая категория до 23 кг
Вергун Денис (Нежин) - весовая категория до 26 кг
Зуб Вадим (Киев) - весовая категория до 29 кг
Серещенко Матвей (Сумы) - весовая категория до 32 кг.
2004-2005 г.р .:
Боклан Григорий (Боярка) - весовая категория до 35 кг
Пестик Орест (Лубны) - весовая категория до 38 кг
Пиримов Ринат (Сумы) - весовая категория до 42 кг
Сороченко Максим (Сумы) - весовая категория до 47 кг
Зуенко Руслан (Чернигов) - весовая категория до 53 кг
Якименко Илья (Сумы) - весовая категория до 58 кг.
1999-2001 г.р .:
Кравченко Иван (Здвижевка) - весовая категория до 54 кг
Суслов Валентин (Нежин) - весовая категория до 58 кг
Ступаченко Максим (Нежин) - весовая категория до 63 кг
Галата Юрий (Нежин) - весовая категория до 69 кг.
Кубок Ирины Мерлени за командную победу уже в третий раз получили воспитанники Нежинской школы вольной борьбе. И медалями и Кубком награждения не кончилось. Также нашли своих обладателей специальные призы:
«Самому юному участнику» - Невмоленко Денис;
«За волю к победе» - Якименко Илья;
«За лучшую технику» - Суслов Валентин;
«Лучшему борцу» - Виргиния Денис,
«За лучший бросок» - Боклан Григорий.
Все они, а также девушки, не побоялись бросить вызов ребятам, получили подарки из коллекции нового бренда Merleni Style.
«Я уже четыре года, как ушла из профессионального спорта, и очень хотела начать турнир на призы Олимпийской чемпионки Ирины Мерлени. У меня в Нежине есть хорошие друзья, которые поддержали мое предложение и благодаря которым мы проводим этот Кубок. Очень рада, что сюда приезжает много детей. Они здесь имеют возможность не только соревноваться, но и общаться, заводить новых друзей, научиться новых технических приемов. Это работает на развитие моего любимого вида спорта - вольной борьбе. А, значит, скоро будут новые чемпионы. Поскольку турнир проходит в третий раз и уже стал традиционным, мы вместе с организаторами хотим включить его со следующего года к всеукраинского календаря. А потом может сделать даже международным и приглашать к участию юных борцов из соседних стран - Беларуси, Молдовы, Литвы, Венгрии и других, чтобы еще больше детей участвовали в этих соревнованиях », - поделились планами Олимпийская чемпионка.
Фотографии Александра Беленького
noc-ukr.org
Бороться за почетный трофей приехало более 150 юных борцов, среди которых были даже две девочки. Все они представляли Белую Церковь, Боярку, Здвижевка, Киев, Лубны, Мелитополь, Мену, Ромны, Сновск, Сумы и, конечно, хозяев турнира.
Поздравить участников пришло немало почетных гостей: серебряной призер Олимпийских игр по вольной борьбе Валерий Андрийцев, депутаты областного и городского совета, работники областной и городской администрации и конечно сама виновница такого спортивного праздника - Ирина Мерлени.
Поздравление от президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки объявил прославленный биатлонист, призер чемпионата мира, начальник Управления по делам семьи, молодежи и спорта Черниговского городского совета Андрей Дериземля. Кстати, в награждении участвовала еще одна известная биатлонистка - призер чемпионатов мира, первый заместитель отделения НОК Украины в Черниговской области и начальник областного спортуправления Нина Лемеш.
Соревнования проходили в трех возрастных и 14 весовых категориях.
Победителями турнира стали:
2006-2008 год рождения:
Невмоленко Денис (Сновск) - весовая категория до 23 кг
Вергун Денис (Нежин) - весовая категория до 26 кг
Зуб Вадим (Киев) - весовая категория до 29 кг
Серещенко Матвей (Сумы) - весовая категория до 32 кг.
2004-2005 г.р .:
Боклан Григорий (Боярка) - весовая категория до 35 кг
Пестик Орест (Лубны) - весовая категория до 38 кг
Пиримов Ринат (Сумы) - весовая категория до 42 кг
Сороченко Максим (Сумы) - весовая категория до 47 кг
Зуенко Руслан (Чернигов) - весовая категория до 53 кг
Якименко Илья (Сумы) - весовая категория до 58 кг.
1999-2001 г.р .:
Кравченко Иван (Здвижевка) - весовая категория до 54 кг
Суслов Валентин (Нежин) - весовая категория до 58 кг
Ступаченко Максим (Нежин) - весовая категория до 63 кг
Галата Юрий (Нежин) - весовая категория до 69 кг.
Кубок Ирины Мерлени за командную победу уже в третий раз получили воспитанники Нежинской школы вольной борьбе. И медалями и Кубком награждения не кончилось. Также нашли своих обладателей специальные призы:
«Самому юному участнику» - Невмоленко Денис;
«За волю к победе» - Якименко Илья;
«За лучшую технику» - Суслов Валентин;
«Лучшему борцу» - Виргиния Денис,
«За лучший бросок» - Боклан Григорий.
Все они, а также девушки, не побоялись бросить вызов ребятам, получили подарки из коллекции нового бренда Merleni Style.
«Я уже четыре года, как ушла из профессионального спорта, и очень хотела начать турнир на призы Олимпийской чемпионки Ирины Мерлени. У меня в Нежине есть хорошие друзья, которые поддержали мое предложение и благодаря которым мы проводим этот Кубок. Очень рада, что сюда приезжает много детей. Они здесь имеют возможность не только соревноваться, но и общаться, заводить новых друзей, научиться новых технических приемов. Это работает на развитие моего любимого вида спорта - вольной борьбе. А, значит, скоро будут новые чемпионы. Поскольку турнир проходит в третий раз и уже стал традиционным, мы вместе с организаторами хотим включить его со следующего года к всеукраинского календаря. А потом может сделать даже международным и приглашать к участию юных борцов из соседних стран - Беларуси, Молдовы, Литвы, Венгрии и других, чтобы еще больше детей участвовали в этих соревнованиях », - поделились планами Олимпийская чемпионка.
Фотографии Александра Беленького
noc-ukr.org
Источник: nezhatin.com.ua/
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