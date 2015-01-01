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Три года, как Нежин имеет свою Святу- игуменью Изумруда (Онищенко)
- Вчера, 11:45
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3 мая 2014 в Введенском женском монастыре г.. Нежина за богослужением собор архиереев совершил чин прославления в лике местночтимых святых Нежинской епархии святителя Изумруды Нежинской, исповеднице. Духовенство в последний раз пропело заупокойные песнопения игуменьи изумруд. Затем епископ Бородянский Варсонофий огласил постановление Священного Синода Украинской Православной Церкви от 8 мая 2012 года (журнал № 32) о причислении к лику святых подвижницы благочестия игуменьи Изумруды (Онищенко) (+ 1945), а епископ Нежинский и Прилуцкий Ириней прочитал житие новопрославленным святым.
Честные мощи преподобной Изумруды Нежинской постоянно находиться в Введенском женском монастыре г.. Нежина.
***
Игуменья Изумруда (Онищенко Ульяна Авраамнивна) родилась 2 (15) января 1858 в селе Марковцы Бобровицкого района Черниговской области. С семи лет она проживала в женском Введенском монастыре г.. Нежина. В 18 лет матушка приняла постриг с именем Изумруда. После смерти игуменьи Анны в 1914 году стала настоятельницей обители.
В 1922 г.. Во время большевистской кампании по изъятию церковных ценностей игуменью Изумруда был осужден на 3 года лишения свободы. После закрытия монастыря в 1927 90 насельниц во главе с игуменьей изумруд перевели в Козелецкого Георгиевского монастыря.
В 1930 году матушку вдруг арестован «за антисоветскую агитацию». Игуменью Изумруда три года удерживали под стражей в Нежинской тюрьме, окончательно подорвало его здоровье. Поскольку предварительным следствием состав преступления не было установлено, матушку уволили. Но вскоре, в 1935 году игуменья Изумруда умерла и была похоронена в Чернигове.
16 ноября 2011 по благословению епископа Нежинского и Прилукского Иринея состоялось перезахоронение останков бывшей настоятельницы Нежинского Введенского женского монастыря игуменьи Изумруды с городского кладбища «Яловщина» Чернигова на территорию Введенского монастыря.
Честные мощи преподобной Изумруды Нежинской постоянно находиться в Введенском женском монастыре г.. Нежина.
***
Игуменья Изумруда (Онищенко Ульяна Авраамнивна) родилась 2 (15) января 1858 в селе Марковцы Бобровицкого района Черниговской области. С семи лет она проживала в женском Введенском монастыре г.. Нежина. В 18 лет матушка приняла постриг с именем Изумруда. После смерти игуменьи Анны в 1914 году стала настоятельницей обители.
В 1922 г.. Во время большевистской кампании по изъятию церковных ценностей игуменью Изумруда был осужден на 3 года лишения свободы. После закрытия монастыря в 1927 90 насельниц во главе с игуменьей изумруд перевели в Козелецкого Георгиевского монастыря.
В 1930 году матушку вдруг арестован «за антисоветскую агитацию». Игуменью Изумруда три года удерживали под стражей в Нежинской тюрьме, окончательно подорвало его здоровье. Поскольку предварительным следствием состав преступления не было установлено, матушку уволили. Но вскоре, в 1935 году игуменья Изумруда умерла и была похоронена в Чернигове.
16 ноября 2011 по благословению епископа Нежинского и Прилукского Иринея состоялось перезахоронение останков бывшей настоятельницы Нежинского Введенского женского монастыря игуменьи Изумруды с городского кладбища «Яловщина» Чернигова на территорию Введенского монастыря.
Источник: nezhatin.com.ua/
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