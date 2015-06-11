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История про девушку из Нежина, которая периодически впадает в кому, но при этом учится на медика
- Вчера, 12:01
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Победить себя. Украинцы, которые через тяжелые болезни не пали духом и вдохновляют своим примером. В течение этой недели "5 канал" рассказывает о примерах победы над унынием и отчаянием.
Сегодня история о Яне Носову - девушку, которую благотворители назвали "Спящая красавица". Ведь за последние два года она четыре раза бросалась в кому. Самая длинная из них продолжалась до месяца. В перерыве между реанимациями Яна поступила в медицинский колледж. Потому что мечтает стать врачом. Как она реализует свое желание, видела корреспондент "5 канала" Людмила Голодник.
"Я мечтаю, что я буду детским врачом. И когда я им стану, то придумаю лекарства, которые будут очень вкусные. А уколы - болезненны. Чтобы никто из детей не плакал, когда ко мне приходил. А еще я мечтаю, чтобы все болезни исчезли. И работы у меня почти не было ", - эти строки 19-летняя Яна Носова написала еще во втором классе.
Сочинение девушка сохраняет до сих пор, ведь мечта не изменилась. Правда, с обучением в Киеве, как планировала ранее, пока не спешит. Из-за болезни, которая ежедневно напоминает о себе, Яна боится ехать из родного Нежина. Крепко сжимает руку мамы, которая неделями дежурила в реанимации в ожидании, чтобы дочь проснулась.
Мать Яны Валентина Носова вспоминает: "Установили этот диагноз - системная красная волчанка. Такое заболевание, когда организм атакует сам себя. У Яны, к сожалению, это центральная нервная система ".
Сама девушка рассказывает об одном из моментов "пробуждение": "У меня день рождения был. И я просыпаюсь в реанимации через месяц, по-моему. Спрашиваю: "Мама, а почему?"
За последние два года Яна четыре раза бросалась в кому. В перерывах между реанимациями поступила в Нежинский медицинского колледжа. Учится на фельдшера.
Куратор группы Яны Сергей Лысенко рассказывает: "Первый год учится. Два раза уже была в больнице. Она быстро отрабатывает все эти пробелы. Я не считаю, что она чем-то отличается от общей массы студентов ".
Не отличаться от пытается сама Яна. Знает, что условия обучения для всех одинаковы. И на занятия ходит несмотря на головную боль и головокружение. В основном носит рубашки, чтобы никто не замечал катетера, через который чуть ли не ежедневно приходится вводить препараты. Делать это помогает одногруппница.
Ежемесячно на лекарства для Яны необходимо 5000 гривен. А на период обострения эта сумма увеличивается чуть ли не в десять раз. Тогда уже искать средства берутся фонды. Волонтеры благотворительного фонда имени Св. Луки даже запустили специальную акцию "Разбудите спящую красавицу".
Когда есть время и силы, Яна волонтерами в детском отделении больницы, дает хоть многочасовой отдых родным больных диток.Попры рекомендации врачей сделать перерыв в учебе, Яна не останавливается. И хотя вылечиться окончательно невозможно, рассчитывает, что болезнь не будет такой агрессивной. Тогда, уверена, шагать навстречу мечте смелее.
"Меня и сейчас качает. Я осознаю умом, что с моей болезнью быть нейрохирургом очень сложно, но все равно иду к своей мечте! »- говорит девушка.
Сегодня история о Яне Носову - девушку, которую благотворители назвали "Спящая красавица". Ведь за последние два года она четыре раза бросалась в кому. Самая длинная из них продолжалась до месяца. В перерыве между реанимациями Яна поступила в медицинский колледж. Потому что мечтает стать врачом. Как она реализует свое желание, видела корреспондент "5 канала" Людмила Голодник.
"Я мечтаю, что я буду детским врачом. И когда я им стану, то придумаю лекарства, которые будут очень вкусные. А уколы - болезненны. Чтобы никто из детей не плакал, когда ко мне приходил. А еще я мечтаю, чтобы все болезни исчезли. И работы у меня почти не было ", - эти строки 19-летняя Яна Носова написала еще во втором классе.
Сочинение девушка сохраняет до сих пор, ведь мечта не изменилась. Правда, с обучением в Киеве, как планировала ранее, пока не спешит. Из-за болезни, которая ежедневно напоминает о себе, Яна боится ехать из родного Нежина. Крепко сжимает руку мамы, которая неделями дежурила в реанимации в ожидании, чтобы дочь проснулась.
Мать Яны Валентина Носова вспоминает: "Установили этот диагноз - системная красная волчанка. Такое заболевание, когда организм атакует сам себя. У Яны, к сожалению, это центральная нервная система ".
Сама девушка рассказывает об одном из моментов "пробуждение": "У меня день рождения был. И я просыпаюсь в реанимации через месяц, по-моему. Спрашиваю: "Мама, а почему?"
За последние два года Яна четыре раза бросалась в кому. В перерывах между реанимациями поступила в Нежинский медицинского колледжа. Учится на фельдшера.
Куратор группы Яны Сергей Лысенко рассказывает: "Первый год учится. Два раза уже была в больнице. Она быстро отрабатывает все эти пробелы. Я не считаю, что она чем-то отличается от общей массы студентов ".
Не отличаться от пытается сама Яна. Знает, что условия обучения для всех одинаковы. И на занятия ходит несмотря на головную боль и головокружение. В основном носит рубашки, чтобы никто не замечал катетера, через который чуть ли не ежедневно приходится вводить препараты. Делать это помогает одногруппница.
Ежемесячно на лекарства для Яны необходимо 5000 гривен. А на период обострения эта сумма увеличивается чуть ли не в десять раз. Тогда уже искать средства берутся фонды. Волонтеры благотворительного фонда имени Св. Луки даже запустили специальную акцию "Разбудите спящую красавицу".
Когда есть время и силы, Яна волонтерами в детском отделении больницы, дает хоть многочасовой отдых родным больных диток.Попры рекомендации врачей сделать перерыв в учебе, Яна не останавливается. И хотя вылечиться окончательно невозможно, рассчитывает, что болезнь не будет такой агрессивной. Тогда, уверена, шагать навстречу мечте смелее.
"Меня и сейчас качает. Я осознаю умом, что с моей болезнью быть нейрохирургом очень сложно, но все равно иду к своей мечте! »- говорит девушка.
Источник: nezhatin.com.ua/
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