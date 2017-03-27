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В Нежине прошел открытый Чемпионат области по хортинга.
- Сегодня, 12:34
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30 апреля во спортивном зале СК ЗВЕЗДА при поддержке, областного департамента семьи, молодежи и спорта, Нежинского МЦ «Спорт для всех», Нежинского мицеыого организации ФСО «Спартак», депутата областного совета Валерия Гавриленко и ОО «Нежинская федерация хортинга» прошел открытый Чемпионат Черниговской области по национальному виду спорта Украины - ХОРТИНГА. В соревнованиях приняли участие 8 команд: г.. Бровары, г.Козелец, м.Н.Сиверська, м.Семенивка, Семеновского района, г.. Чернигова, Нежинской КДЮСШ ФСО «Спартак» и ОО «Нежинская федерация хортинга, всего 142 участника, из которых 22 участницы женского пола.
Во время торжественного открытия соревнований благодарности Всеукраинской федерации хортинга были переданы Президентом Чернигвськои областной федерации Павлом Коровкевичом: депутатам областного совета - Гавриленко Валерию и Охонько Сергей, городскому голове Линник Анатолий, депутат Нежинского городского совета, директору ОАО «Нежинский механический завод» Гармашу Сергею и депутату - Нежинской МР Галати Юрий, который первым в Нежине со своей командой в 2015 году поддержал хортинг, как перспективный вид единоборств в Украине.
В свою очередь Валерий Гавриленко вручил удостоверения Мастеров спорта Украины международного класса по хортинга: Тимченко Владимиру, Шевченко Владиславу, Шило Максиму и удостоверения Мастеров спорта Украины по хортингу- Нестеренко Евгению и Козинец Владиславу. С приветственным словом выступила Наталья Березка. Также поздравили всех присутствующих воспитанницы КДЮСШ ФСО «Спартак» акробатической композицией.
В обще командном зачете среди 5 возрастных категорий у спортсменов женского пола Первое место заняла команда Семеновского района, второе - «КБК МАМАЙ» г.Козелец, третье - м.Н.Сиверськ. Единственная представительница Нежин - Передняя Злата заняла III место в личном зачете. Среди мужского пола Первое место в Воспитанников Нежинского КДЮСШ ФСО «Спартак», второе место - «КБК Мамай» г.Козелец, третье - Семеновский район. ОО «Нежинская федерация хортинга» - четвертая, хватило 3 очков.
В личном зачете Чемпионами области в свои возрастных группах и категориях стали следующие нежинцы: Блащук Иван, Кривец Александр, ДОГМ Никита, Мамедов Эльдар, Литовченко Андрей, Гартюх Назар, Свирид Виктор, Лабуренко Андрей, Паляничка Сергей, полевки Никита.
12 спортсменов заняли вторые места и 13 спортсменов третьи.
Благодаря личной поддержке директора СК «Звезда» Коваль Владимира и ЧП Тесленко Александра соревнования прошли на достаточно высоком организационном уровне.
Во время торжественного открытия соревнований благодарности Всеукраинской федерации хортинга были переданы Президентом Чернигвськои областной федерации Павлом Коровкевичом: депутатам областного совета - Гавриленко Валерию и Охонько Сергей, городскому голове Линник Анатолий, депутат Нежинского городского совета, директору ОАО «Нежинский механический завод» Гармашу Сергею и депутату - Нежинской МР Галати Юрий, который первым в Нежине со своей командой в 2015 году поддержал хортинг, как перспективный вид единоборств в Украине.
В свою очередь Валерий Гавриленко вручил удостоверения Мастеров спорта Украины международного класса по хортинга: Тимченко Владимиру, Шевченко Владиславу, Шило Максиму и удостоверения Мастеров спорта Украины по хортингу- Нестеренко Евгению и Козинец Владиславу. С приветственным словом выступила Наталья Березка. Также поздравили всех присутствующих воспитанницы КДЮСШ ФСО «Спартак» акробатической композицией.
В обще командном зачете среди 5 возрастных категорий у спортсменов женского пола Первое место заняла команда Семеновского района, второе - «КБК МАМАЙ» г.Козелец, третье - м.Н.Сиверськ. Единственная представительница Нежин - Передняя Злата заняла III место в личном зачете. Среди мужского пола Первое место в Воспитанников Нежинского КДЮСШ ФСО «Спартак», второе место - «КБК Мамай» г.Козелец, третье - Семеновский район. ОО «Нежинская федерация хортинга» - четвертая, хватило 3 очков.
В личном зачете Чемпионами области в свои возрастных группах и категориях стали следующие нежинцы: Блащук Иван, Кривец Александр, ДОГМ Никита, Мамедов Эльдар, Литовченко Андрей, Гартюх Назар, Свирид Виктор, Лабуренко Андрей, Паляничка Сергей, полевки Никита.
12 спортсменов заняли вторые места и 13 спортсменов третьи.
Благодаря личной поддержке директора СК «Звезда» Коваль Владимира и ЧП Тесленко Александра соревнования прошли на достаточно высоком организационном уровне.
Источник: nezhatin.com.ua/
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