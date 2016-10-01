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Чернобыль снова будет производить электроэнергию

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:02
  • Просмотров: 25
Чернобыль снова будет производить электроэнергиюУкраина продолжает работать над тем, чтобы продуктивно использовать Чернобыльскую зону. Один из вариантов - установление в зоне отчуждения солнечных батарей.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Он также добавил, что, по словам, министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, первую солнечную электростанцию ​​в Чернобыле уже строят. Также есть инвесторы, готовые финансировать этот проект.
«По оценкам министра экологии, электроэнергия будет производиться в пределах 2500 МВт. Инвесторы уже есть - мы получили 50 заявок. Я уверен, что эти инвестиции будут успешными и это тоже будет вклад в нашей энергонезависимости », - сообщил Гройсман.
Первая солнечная энергия из Чернобыля может поступить уже этим летом.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: nezhatin.com.ua/

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