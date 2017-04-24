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Обнаружили 16 «матов». Закрашивают
- Сегодня, 13:39
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Не успел «ВисникЧ» во вторник, 18 апреля, обратиться в Службу автомобильных дорог в Черниговской области, на остановке и уборной у Шумейкино Бахмачского района есть надписи «Мы любим Россию» и слово «проклятые» у красно-черного флага (см. Выпуск №16 от 20 апреля 2017), как на следующий день раздался звонок в ответ.
- Спасибо, что сообщили, мы уже провели работу, - рассказал начальник отдела ремонта, эксплуатационного содержания и безопасности движения автодорог Василий Хропатий. - На трассе Копти - Глухов - Бачевск (так называемая Московская трасса, дорога международного значения) обнаружили 16 объектов с подобными «матом». На место выезжал Виталий Кошевой, руководитель Вертиивськои ДЭУ {дорожно-эксплуатационного участка), которая отвечает за этот участок работы. Закрашиваем.
Василий Васильевич попросил: вдруг кому еще известны подобные случаи - звонить в облавтодор (тел. 674-354).
Ликвидировать злые надписи.
* * *
Порадовала оперативность. Еще три года назад, летом 2014-го, пришлось повозиться, чтобы найти, кто зафарбовуватиме подобные надписи. В 2017-м такие вопросы решаются за один день.
Виктория Товстоног, еженедельник «Вестник Ч» №17 (1616), 27 апреля 2017
- Спасибо, что сообщили, мы уже провели работу, - рассказал начальник отдела ремонта, эксплуатационного содержания и безопасности движения автодорог Василий Хропатий. - На трассе Копти - Глухов - Бачевск (так называемая Московская трасса, дорога международного значения) обнаружили 16 объектов с подобными «матом». На место выезжал Виталий Кошевой, руководитель Вертиивськои ДЭУ {дорожно-эксплуатационного участка), которая отвечает за этот участок работы. Закрашиваем.
Василий Васильевич попросил: вдруг кому еще известны подобные случаи - звонить в облавтодор (тел. 674-354).
Ликвидировать злые надписи.
* * *
Порадовала оперативность. Еще три года назад, летом 2014-го, пришлось повозиться, чтобы найти, кто зафарбовуватиме подобные надписи. В 2017-м такие вопросы решаются за один день.
Виктория Товстоног, еженедельник «Вестник Ч» №17 (1616), 27 апреля 2017
Источник: nezhatin.com.ua/
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