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Нежинские дзюдоисты завоевали призовые места на международном турнире

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:02
  • Просмотров: 18
Нежинские дзюдоисты завоевали призовые места на международном турнире29 апреля, в Киеве состоялся 10-й Международный турнир по дзюдо на призы Нугзара Месаблишвили, в котором участвовало 450 участников, включая дзюдоистов из Беларуси и Грузии.
Юные воспитанники Нежинского комплексной детско-юношеской спортивной школы заняли такие призовые места:
l место - Даниил Карлов.
ll место - Жаклин Сатара, Екатерина Григорян.
lll место - Виктор боршевских, Антон Ерманов, Дмитрий Жебчук.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: nezhatin.com.ua/

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