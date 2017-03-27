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Нежинские дзюдоисты завоевали призовые места на международном турнире
- Сегодня, 14:02
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29 апреля, в Киеве состоялся 10-й Международный турнир по дзюдо на призы Нугзара Месаблишвили, в котором участвовало 450 участников, включая дзюдоистов из Беларуси и Грузии.
Юные воспитанники Нежинского комплексной детско-юношеской спортивной школы заняли такие призовые места:
l место - Даниил Карлов.
ll место - Жаклин Сатара, Екатерина Григорян.
lll место - Виктор боршевских, Антон Ерманов, Дмитрий Жебчук.
Юные воспитанники Нежинского комплексной детско-юношеской спортивной школы заняли такие призовые места:
l место - Даниил Карлов.
ll место - Жаклин Сатара, Екатерина Григорян.
lll место - Виктор боршевских, Антон Ерманов, Дмитрий Жебчук.
Источник: nezhatin.com.ua/
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