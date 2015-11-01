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Торговля с агрессором процветает
- Сегодня, 14:43
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По данным Госстата, за первые два месяца этого года Украина увеличила импорт товаров из России почти на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета "Экспресс". Прежде всего, замечу, что это относительные показатели роста импорта в РФ. Всего же в течение последних лет объемы торговли с северным соседом существенно упали, поэтому восстановление импорта является большой катастрофой.
Кроме того, январь-февраль - не характерны месяца для показателей торговли, потому что в этот период внешнеторговый баланс традиционно ухудшается. Однако нельзя отрицать, что мы, безусловно, имеем дело с определенным восстановлением торговли с Москвой. Этого очень хотят и некоторые чиновники, и бизнесмены, однако это отнюдь не приветствует общество. Считаю, что те шаги по существенному ограничению экономических отношений с агрессором, которые были начаты еще премьер-министром Яценюком, были правильными. Однако мы видим, что очень много бизнесов (особенно тех, которые контролируют викосопосадовци, в том числе самого высокого ранга) развиваются и дальше. И это позорная практика. А другие предприниматели, которые видят, что и власть не прилагает усилий, не видят ничего плохого в том, чтобы также восстанавливать те экономические связи, которые начали активно переориентировать в 2015 - 2016 годах.
Получается, что с одной стороны, мы призываем мир продолжать санкции против Москвы, а с другой - сами делаем обратное. Бизнес, контролируемых чиновниками, продолжают позорную практику тесного сотрудничества с Россией вместо того, чтобы быть образцом противоположных отношений. Объяснять это сложностью формирования новых экономических связей, по-моему, абсолютно неуместно. По данным статистики, почти половина всего импорта из России в первые два месяца этого года пришлась на минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки. Это почти в три раза превысило показатель двух месяцев прошлого года. Некоторые убеждает, что это из-за того, что мы не можем заменить поставщика. Однако следует вспомнить, что Украина практически отказались от российского газа и закупает его в Европе. Конечно, можно спорить, он действительно европейско-норвежский или это реэкспорт из России, но факт заключается в том, что направления газ с РФ мы не импортируем больше года. С нефтью ситуация сложнее, но убежден, что большие усилия и воля, направленные на улучшение связей с Азербайджаном, были бы в этой ситуации очень кстати. Почему такие усилия мы не видим? Вопрос риторический. Энергетический бизнес - наиболее привлекательный, поэтому те, кто курирует его, работают по традиционным схемам, без попыток учесть очаг агрессии составляющую России. Диверсификацию, которая должна была происходить, проводят ненадлежащим образом, хотя имеем хороший пример с прекращением импорта газа из РФ. То есть при надлежащей постановке вопроса и настойчивости можно добиться желаемого результата и еще один импорта из России. Следует упомянуть проекты с нашими нефтеперерабатывающими заводами, которые теперь почему-то подзабыли. И еще одно. К сожалению, ситуацию с торговлей между Киевом и Москвой давно видят наши партнеры в Европе и не приветствуют ее. К счастью, европейские государства придерживаются своего слова, несмотря на то, что Украина ведет себя, мягко говоря, странно. Она должна была быть среди лидеров внедрения и соблюдения санкций в отношении России.
Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова
Кроме того, январь-февраль - не характерны месяца для показателей торговли, потому что в этот период внешнеторговый баланс традиционно ухудшается. Однако нельзя отрицать, что мы, безусловно, имеем дело с определенным восстановлением торговли с Москвой. Этого очень хотят и некоторые чиновники, и бизнесмены, однако это отнюдь не приветствует общество. Считаю, что те шаги по существенному ограничению экономических отношений с агрессором, которые были начаты еще премьер-министром Яценюком, были правильными. Однако мы видим, что очень много бизнесов (особенно тех, которые контролируют викосопосадовци, в том числе самого высокого ранга) развиваются и дальше. И это позорная практика. А другие предприниматели, которые видят, что и власть не прилагает усилий, не видят ничего плохого в том, чтобы также восстанавливать те экономические связи, которые начали активно переориентировать в 2015 - 2016 годах.
Получается, что с одной стороны, мы призываем мир продолжать санкции против Москвы, а с другой - сами делаем обратное. Бизнес, контролируемых чиновниками, продолжают позорную практику тесного сотрудничества с Россией вместо того, чтобы быть образцом противоположных отношений. Объяснять это сложностью формирования новых экономических связей, по-моему, абсолютно неуместно. По данным статистики, почти половина всего импорта из России в первые два месяца этого года пришлась на минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки. Это почти в три раза превысило показатель двух месяцев прошлого года. Некоторые убеждает, что это из-за того, что мы не можем заменить поставщика. Однако следует вспомнить, что Украина практически отказались от российского газа и закупает его в Европе. Конечно, можно спорить, он действительно европейско-норвежский или это реэкспорт из России, но факт заключается в том, что направления газ с РФ мы не импортируем больше года. С нефтью ситуация сложнее, но убежден, что большие усилия и воля, направленные на улучшение связей с Азербайджаном, были бы в этой ситуации очень кстати. Почему такие усилия мы не видим? Вопрос риторический. Энергетический бизнес - наиболее привлекательный, поэтому те, кто курирует его, работают по традиционным схемам, без попыток учесть очаг агрессии составляющую России. Диверсификацию, которая должна была происходить, проводят ненадлежащим образом, хотя имеем хороший пример с прекращением импорта газа из РФ. То есть при надлежащей постановке вопроса и настойчивости можно добиться желаемого результата и еще один импорта из России. Следует упомянуть проекты с нашими нефтеперерабатывающими заводами, которые теперь почему-то подзабыли. И еще одно. К сожалению, ситуацию с торговлей между Киевом и Москвой давно видят наши партнеры в Европе и не приветствуют ее. К счастью, европейские государства придерживаются своего слова, несмотря на то, что Украина ведет себя, мягко говоря, странно. Она должна была быть среди лидеров внедрения и соблюдения санкций в отношении России.
Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова
Источник: nezhatin.com.ua/
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