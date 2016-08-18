4ернігів.інфо » Стрічка новин » Пенсионный возраст увеличат на 5 лет
Пенсионный возраст увеличат на 5 лет
- Сегодня, 15:02
- Просмотров: 16
Правительство должно в ближайшие месяцы внедрить пенсионную реформу. Об этом рассказал экономист Андрей Новак.
"Единственный негативный момент пенсионной реформы, - это то, что с ней настолько затянули. Если бы пенсионная реформа была проведена еще в первые годы независимости это уже сегодня перед правительством и государством не стоял бы вопрос о проблемах обеспечения пенсионеров ", - говорит Новак.
Накапливать пенсию лучше в государственных банках, чтобы была гарантия возврата средств. Чтобы не потерять деньги из-за инфляции достаточно будет банковских процентов.
"Большинство доверяет банкам. Мол, положим деньги, а они исчезнут. На самом деле это не так. Деньги будут. Сейчас по депозиту дают 20% годовых. Этого достаточно, чтобы защититься от инфляции ", - сказал экономист.
Один из трех накопительных уровней обязательно должен быть у каждого украинского. Таким образом украинцы смогут накапливать процент от зарплаты, а также это простимулирует их получать легальную зарплату, а не "в конвертах".
"На первый пенсионный уровень будет начисляться процент от зарплаты. Другие два уровня являются добровольными, сам человек решает, сколько может себе позволить туда откладывать. Выходя на пенсию, у вас будет три кошелька - один стандартный и два накопительных. Размер пенсии будет зависеть от того, как человек работал и сколько получала. То есть, будет хоть немного справедливо. В отличие от сегодняшней ситуации, когда одна группа пенсионеров получает большую пенсию, а все остальные - минимальную. Пенсионный возраст надо будет повышать, потому что он ниже, чем в Европе. Там женщины выходят в 64 года, мужчины в 65 ", - добавил эксперт.
"Единственный негативный момент пенсионной реформы, - это то, что с ней настолько затянули. Если бы пенсионная реформа была проведена еще в первые годы независимости это уже сегодня перед правительством и государством не стоял бы вопрос о проблемах обеспечения пенсионеров ", - говорит Новак.
Накапливать пенсию лучше в государственных банках, чтобы была гарантия возврата средств. Чтобы не потерять деньги из-за инфляции достаточно будет банковских процентов.
"Большинство доверяет банкам. Мол, положим деньги, а они исчезнут. На самом деле это не так. Деньги будут. Сейчас по депозиту дают 20% годовых. Этого достаточно, чтобы защититься от инфляции ", - сказал экономист.
Один из трех накопительных уровней обязательно должен быть у каждого украинского. Таким образом украинцы смогут накапливать процент от зарплаты, а также это простимулирует их получать легальную зарплату, а не "в конвертах".
"На первый пенсионный уровень будет начисляться процент от зарплаты. Другие два уровня являются добровольными, сам человек решает, сколько может себе позволить туда откладывать. Выходя на пенсию, у вас будет три кошелька - один стандартный и два накопительных. Размер пенсии будет зависеть от того, как человек работал и сколько получала. То есть, будет хоть немного справедливо. В отличие от сегодняшней ситуации, когда одна группа пенсионеров получает большую пенсию, а все остальные - минимальную. Пенсионный возраст надо будет повышать, потому что он ниже, чем в Европе. Там женщины выходят в 64 года, мужчины в 65 ", - добавил эксперт.
Источник: nezhatin.com.ua/
Loading...
Рекомендуем похожее:
«Пенсия 2017». К чему приведет обещанная реформа и кто станет «богаче»
Дефицит Пенсионного фонда в Украине в прошлом году достиг рекордного показателя — 145 миллиардов
Сколько украинцы зарабатывают за 1 час работы
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что с 1 января 2017-го никто в Украине не будет
Министр соцполитики рассказал, как украинцы смогут купить себе пенсию
Учитывать только электронный стаж работы, а за недостающие годы уплатить страховые взносы в
«Пенсии по-новому». Кому повысят выплаты на 300 гривен
В Украине доходы пенсионеров планируют поднять на 300 гривен. Эксперты заявляют, что для этого
Что изменится в назначении минимальных пенсий
Исходя из нового меморандума о сотрудничестве, подписанного представителями МВФ и украинской
Минфин предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет
В Министерстве финансов планируют сэкономить около 4,3 млрд гривен путем повышения пенсионного
Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок
Добавить комментарий!