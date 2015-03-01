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Лекарства от давления признали опасными
- Вчера, 16:48
- Просмотров: 34
Если у вас гипертония и вы используете лекарства для снижения кровяного давления, вам необходимо быть очень осторожными.
Мочегонные средства выгоняют из организма соль и воду, уменьшая объем крови. Лучше их принимать днем, когда они ускоряют мочеиспускания. Побочные эффекты - слабость и подагра.
Бета-блокаторы используют вместе с мочегонным или отдельно, чтобы уменьшать количество крови, перекачиваемой. Бета-блокаторы нельзя принимать больным астмой и при заболеваниях органов дыхания.
Лекарства, расширяющие кровеносные сосуды, снижают давление в них. Иногда давление снижается очень резко, что вызывает слабость и головокружение.
Как бы хорошо вы себя не чувствовали, не прекращайте резко прием лекарств, снижающих давление. Внезапное прекращение приема лекарств может спровоцировать резкое повышение давления до опасного уровня, сильное сердцебиение или инфаркт миокарда.
Мочегонные средства выгоняют из организма соль и воду, уменьшая объем крови. Лучше их принимать днем, когда они ускоряют мочеиспускания. Побочные эффекты - слабость и подагра.
Бета-блокаторы используют вместе с мочегонным или отдельно, чтобы уменьшать количество крови, перекачиваемой. Бета-блокаторы нельзя принимать больным астмой и при заболеваниях органов дыхания.
Лекарства, расширяющие кровеносные сосуды, снижают давление в них. Иногда давление снижается очень резко, что вызывает слабость и головокружение.
Как бы хорошо вы себя не чувствовали, не прекращайте резко прием лекарств, снижающих давление. Внезапное прекращение приема лекарств может спровоцировать резкое повышение давления до опасного уровня, сильное сердцебиение или инфаркт миокарда.
Источник: nezhatin.com.ua/
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