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40 млн. гривен потратят на зарыбление рек Украины
- Сегодня, 09:02
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Впервые за четыре года государство взялась за селекцию и зарыбление рек. Держрибагенство уже начало поиск рыборазводных предприятий.
В каждую рыбу вживлять персональный чип, в человеческом измерении как фамилия, имя и отчество. Вводят его в мышцу спины. По словам специалистов, это не вредит жителям водоемов.
С помощью чипа можно идентифицировать рыбу и отслеживать, как она развивается. Контроль - залог того, что мальки родятся здоровыми. А значит вложенные деньги не пойдут по течению. Чтобы восстановить популяцию, в наши водоемы ежегодно нужно запускать по 100 000 000 рыбок.
Если мы один год не зарыбляем водоем, то мы теряем возвращения промышленного потомства на 13%. Умножаем это на 4 - это почти 40% рыбы,
- отметила руководитель пресс-службы Госрыбагентства Диана Кладова.
Из-за недофинансирования рыбы в пресноводных водоемах уменьшилось на половину. Спасать ситуацию взялось государство. Впервые за четыре года на зарыбление с госбюжета выделили 40000000 гривен. Мальков покупать у частных предпринимателей. Однако, те сотрудничают неохотно. За одну рыбу государство платит одну гривну. Рыночная цена в несколько раз выше.
Если цена будет такой мизерной, то никакой товаропроизводитель продавать свою продукцию не будет. Это экономически не выгодно,
- сказал директор рыборазводных предприятия Леонид Гейко.
В Держрибагенстви уверяют, что ценовая политика попытаются пересмотреть. Возможно, платы и три гривны за рыбу.
За процессом селекционного отбора следят и ученые. По их словам, миллионных затрат на восстановление биоресурсов можно было бы избежать, если бы экологи ситуацию контролировали по-настоящему, а не только на бумаге.
Чтобы произошло нормальное воспроизводство в реках и водохранилищах, необходимо убрать два основных фактора - это браконьерство и неконтролируемые сбросы воды. Тогда и не будет необходимости выбрасывать миллионы на зарыбление в таких хранилищах,
- считает ученый Белоцерковского НАУ Александр Олежка.
Чтобы закуплены мальки действительно попали в водоем, а не исчезли по дороге, Держрибагенство внедряет новую систему контроля. За две недели до выпуска в воду будет публично объявлять о месте и времени зарыбление. Каждый желающий сможет прийти и самостоятельно проконтролировать, куда же ушли государственные деньги.
В каждую рыбу вживлять персональный чип, в человеческом измерении как фамилия, имя и отчество. Вводят его в мышцу спины. По словам специалистов, это не вредит жителям водоемов.
С помощью чипа можно идентифицировать рыбу и отслеживать, как она развивается. Контроль - залог того, что мальки родятся здоровыми. А значит вложенные деньги не пойдут по течению. Чтобы восстановить популяцию, в наши водоемы ежегодно нужно запускать по 100 000 000 рыбок.
Если мы один год не зарыбляем водоем, то мы теряем возвращения промышленного потомства на 13%. Умножаем это на 4 - это почти 40% рыбы,
- отметила руководитель пресс-службы Госрыбагентства Диана Кладова.
Из-за недофинансирования рыбы в пресноводных водоемах уменьшилось на половину. Спасать ситуацию взялось государство. Впервые за четыре года на зарыбление с госбюжета выделили 40000000 гривен. Мальков покупать у частных предпринимателей. Однако, те сотрудничают неохотно. За одну рыбу государство платит одну гривну. Рыночная цена в несколько раз выше.
Если цена будет такой мизерной, то никакой товаропроизводитель продавать свою продукцию не будет. Это экономически не выгодно,
- сказал директор рыборазводных предприятия Леонид Гейко.
В Держрибагенстви уверяют, что ценовая политика попытаются пересмотреть. Возможно, платы и три гривны за рыбу.
За процессом селекционного отбора следят и ученые. По их словам, миллионных затрат на восстановление биоресурсов можно было бы избежать, если бы экологи ситуацию контролировали по-настоящему, а не только на бумаге.
Чтобы произошло нормальное воспроизводство в реках и водохранилищах, необходимо убрать два основных фактора - это браконьерство и неконтролируемые сбросы воды. Тогда и не будет необходимости выбрасывать миллионы на зарыбление в таких хранилищах,
- считает ученый Белоцерковского НАУ Александр Олежка.
Чтобы закуплены мальки действительно попали в водоем, а не исчезли по дороге, Держрибагенство внедряет новую систему контроля. За две недели до выпуска в воду будет публично объявлять о месте и времени зарыбление. Каждый желающий сможет прийти и самостоятельно проконтролировать, куда же ушли государственные деньги.
Источник: nezhatin.com.ua/
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