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В Украине сокращены социальные нормы потребления газа, тепла и электроэнергии
- Сегодня, 09:29
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Сегодня вступило в силу соответствующее постановление правительства
С 1 мая 2017 года в Украине снижен социальные нормативы на использование газа, тепловой и электроэнергии, которые устанавливаются для расчета размера субсидий для населения, сообщает УНИАН.
Правительство пересмотрело отдельные социальные нормативы с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами.
Теперь нормы потребления газа снижен до 5 кубометров на 1 кв. м отапливаемой площади.
Нормы потребления тепла абонентами, жилые дома которых оборудованы счетчиками, снижен до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период, а нормы потребления электроэнергии для индивидуального отопления снижена до 51 кВт-ч на 1 кв. м.
Напомним, 26 апреля правительство установило формулу расчета стоимости газопостачаннядля населения, а также одобрил монетизацию сэкономленных субсидий.
С 1 мая 2017 года в Украине снижен социальные нормативы на использование газа, тепловой и электроэнергии, которые устанавливаются для расчета размера субсидий для населения, сообщает УНИАН.
Правительство пересмотрело отдельные социальные нормативы с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами.
Теперь нормы потребления газа снижен до 5 кубометров на 1 кв. м отапливаемой площади.
Нормы потребления тепла абонентами, жилые дома которых оборудованы счетчиками, снижен до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период, а нормы потребления электроэнергии для индивидуального отопления снижена до 51 кВт-ч на 1 кв. м.
Напомним, 26 апреля правительство установило формулу расчета стоимости газопостачаннядля населения, а также одобрил монетизацию сэкономленных субсидий.
Источник: nezhatin.com.ua/
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