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Украинский экс-министр попал в страшное ДТП
- Сегодня, 10:33
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Экс-министр аграрной политики Украины, бывший председатель харьковской ячейки ВО "Свобода" Игорь Швайка попал в автомобильную аварию.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Depo.ua.
По его данным, авария произошла 29 апреля по дороге из Конотопа в Киев. Экс-министра доставили в Прилуцкого городской больницы.
"Вышли несколько часов назад из Института имени Ситенко. Рука в гипсе, другая - забинтована, нога в гипсе, рядом - любимая жена с ребенком ", - написал политик.
Он также опубликовал фото своих повреждений.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Depo.ua.
По его данным, авария произошла 29 апреля по дороге из Конотопа в Киев. Экс-министра доставили в Прилуцкого городской больницы.
"Вышли несколько часов назад из Института имени Ситенко. Рука в гипсе, другая - забинтована, нога в гипсе, рядом - любимая жена с ребенком ", - написал политик.
Он также опубликовал фото своих повреждений.
Источник: nezhatin.com.ua/
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