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Украинский экс-министр попал в страшное ДТП

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:33
  • Просмотров: 36
Украинский экс-министр попал в страшное ДТПЭкс-министр аграрной политики Украины, бывший председатель харьковской ячейки ВО "Свобода" Игорь Швайка попал в автомобильную аварию.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Depo.ua.
По его данным, авария произошла 29 апреля по дороге из Конотопа в Киев. Экс-министра доставили в Прилуцкого городской больницы.
"Вышли несколько часов назад из Института имени Ситенко. Рука в гипсе, другая - забинтована, нога в гипсе, рядом - любимая жена с ребенком ", - написал политик.
Он также опубликовал фото своих повреждений.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: nezhatin.com.ua/

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