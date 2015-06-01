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Первые находки от раскопок древнего Нежина

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:04
  • Просмотров: 29
Первые находки от раскопок древнего НежинаНа территории Нежинской Покровской церкви продолжаются раскопки древнего города Нежатин. Есть первые "трофеи". Руководитель раскопок Иван Кедун, доцент кафедры всемирной истории и международных отношений НДУ имени Николая Гоголя рассказал, что на глубине 80 сантиметров нашли венец кругового посуды 17 века, донышко 10 века и глиняный горшок 19 века. Раскопки продолжаются. Следим за событиями ...шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: nezhatin.com.ua/

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