4ернігів.інфо » Стрічка новин » Первые находки от раскопок древнего Нежина
Первые находки от раскопок древнего Нежина
- Сегодня, 11:04
- Просмотров: 29
На территории Нежинской Покровской церкви продолжаются раскопки древнего города Нежатин. Есть первые "трофеи". Руководитель раскопок Иван Кедун, доцент кафедры всемирной истории и международных отношений НДУ имени Николая Гоголя рассказал, что на глубине 80 сантиметров нашли венец кругового посуды 17 века, донышко 10 века и глиняный горшок 19 века. Раскопки продолжаются. Следим за событиями ...
Источник: nezhatin.com.ua/
Loading...
Рекомендуем похожее:
Школьники в Чернигове обнаружили клад 17-го века
Во время урока билогии дети 24-й школы откопали клад – польские монеты 17-го века, сообщает
Здание Черниговской уездной земской управы. Улица Музейная, 1
Построено здание земской управы было в начале XIX века.
В Чернигове во время несанкционированных земляных работ были разрушены некр ...
По данным милиции, должностные лица Черниговского областного союза потребительских обществ, имея
Повреждены памятки древнего Чернигова
Во время выполнения несанкционированных земляных работ в Чернигове были повреждены древние
Чернигов: память сквозь века
В 2011 году ученые Черниговского исторического музея имени Тарновского отыскали фотоальбом,
Сегодня в Киеве презентуют документальный фильм о святом Лаврентии Чернигов ...
Сегодня, 14 января, в Духовно-просветительском центре УПЦ на территории строящегося кафедрального
Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок
Добавить комментарий!