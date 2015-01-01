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Школу ЛОСЫНОВСКА объединенной территориальной общины в планах модернизировать. Председатель ОТГ Владимир Николаевич Андриец говорит: «Лосиновская школа является опорной для нашего общества.
Само здание имеет три корпуса, два из которых построены в 1927 году, третий младший - возведен в 1984 году. В зданиях заведения (что по 90 лет) имеется печное отопление, которое не функционирует. Крыша течет, лестницы деревянные, которые тоже нуждаются в ремонте. Еще с 2009 года имеем предписание от пожарных об отсутствии аварийных выходов 2 этажа старых корпусов. Поэтому, в планах заняться устранением недостатков и непосредственно ремонтом заведения. Что касается более нового корпуса школы, то там в планах провести работы по енергоутеплення и энергосбережения. Школа отапливается газом, а сейчас такое время, что нужно экономить, поэтому замена котла тоже в планах ».
Проект по модернизации образовательных учреждений сделано. Фронт работ намечено. Кроме этого, по словам Владимира Андрийця, еще и запланирован ремонт дорог.
Школу Лосынивской ОТГ в планах модернизировать
- Сегодня, 12:09
- Просмотров: 20
Школу ЛОСЫНОВСКА объединенной территориальной общины в планах модернизировать. Председатель ОТГ Владимир Николаевич Андриец говорит: «Лосиновская школа является опорной для нашего общества.
Само здание имеет три корпуса, два из которых построены в 1927 году, третий младший - возведен в 1984 году. В зданиях заведения (что по 90 лет) имеется печное отопление, которое не функционирует. Крыша течет, лестницы деревянные, которые тоже нуждаются в ремонте. Еще с 2009 года имеем предписание от пожарных об отсутствии аварийных выходов 2 этажа старых корпусов. Поэтому, в планах заняться устранением недостатков и непосредственно ремонтом заведения. Что касается более нового корпуса школы, то там в планах провести работы по енергоутеплення и энергосбережения. Школа отапливается газом, а сейчас такое время, что нужно экономить, поэтому замена котла тоже в планах ».
Проект по модернизации образовательных учреждений сделано. Фронт работ намечено. Кроме этого, по словам Владимира Андрийця, еще и запланирован ремонт дорог.
Источник: nezhatin.com.ua/
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