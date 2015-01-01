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Насколько готова Черниговщина к приему туристов?
- Сегодня, 12:32
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В области к новому туристическому сезону открылись новые объекты, о которых не всегда знают и специалисты. Те же заведения, работают сравнительно давно, предлагают новые услуги. Чтобы подготовиться к новому сезону путешествий и отдыха, эксперты проводят своеобразные ознакомительные рейды, пополняя карту туристических маршрутов Черниговщины.
Комплексный обед в ресторане за 35-40 гривен. Согласитесь, обычных нынешних цен это приятный сюрприз - и для туристов, и для представителей власти и опытных работников отрасли, совместно объезжают объекты, чтобы пополнить карту туристических маршрутов области накануне нового сезона.
Первый такой совместный рейд - до Козелецкого и Нежинского районов. Организовали обзор с точки зрения здравого смысла: интересовались не только тем, что путешествующим интересно увидеть, а для начала - что поесть и где переночевать.
Питания осмотрели по направлениям, начиная с больших, способных принять по 150-200 человек одновременно, а следовательно и обслуживать большие экскурсионные группы. С другой стороны, интересовались развитием пунктов быстрого питания, вроде кафе и бистро.
Такой же подход в анализе сети отелей: большие, мини-отели, гостинично-ресторанные комплексы.
Специфика Козелецкого района - пересечение крупных автодорог. Итак развитие туристической инфраструктуры зависит от развития торговли и вообще от уровня деловой активности. Есть комплекс только что отремонтированный (этой зимой) и включает и стоянку для автофургонов, и ресторан, и отель, и таможенно-брокерскую контору.
Специалисты интересовались и работой учреждений культуры на примере Остёрского краеведческого музея, где и само здание является памятником архитектуры, и экспозиция имеет редкие предметы старины.
Уникальным памятником архитектуры - Юрьевой божницей (часть Михайловской церкви 11 в.) Не только интересуются туристы - в ней правят службу священники, но памятник требует реставрации.
Специалисты туристической отрасли осмотрели также объекты природно-заповедного фонда и базы отдыха в Козелецком и Нежинском районах. Среди таких баз есть и заведения «с историей», и только открытые. Например, Сергей Назарчук создал этот уголок искусственного ландшафта в 2000 году, работал достаточно успешно, но несколько лет в связи с войной понес большие финансовые потери. Однако дела не покинул и надеется наверстать упущенное.
Козелецкий и Нежинский районы - сравнительно богатые, недалеко от Киева, и через них пролегают транспортные магистрали. Поэтому они в выигрышном состоянии по развитию туризма. А вот как привлечь туристов в более отдаленных от «большой дороги» районов? Департамент культуры и туризма ОГА и профильный организационно-методический центр намерены провести такую комплексную проверку туристической инфраструктуры по всей области.
Комплексный обед в ресторане за 35-40 гривен. Согласитесь, обычных нынешних цен это приятный сюрприз - и для туристов, и для представителей власти и опытных работников отрасли, совместно объезжают объекты, чтобы пополнить карту туристических маршрутов области накануне нового сезона.
Первый такой совместный рейд - до Козелецкого и Нежинского районов. Организовали обзор с точки зрения здравого смысла: интересовались не только тем, что путешествующим интересно увидеть, а для начала - что поесть и где переночевать.
Питания осмотрели по направлениям, начиная с больших, способных принять по 150-200 человек одновременно, а следовательно и обслуживать большие экскурсионные группы. С другой стороны, интересовались развитием пунктов быстрого питания, вроде кафе и бистро.
Такой же подход в анализе сети отелей: большие, мини-отели, гостинично-ресторанные комплексы.
Специфика Козелецкого района - пересечение крупных автодорог. Итак развитие туристической инфраструктуры зависит от развития торговли и вообще от уровня деловой активности. Есть комплекс только что отремонтированный (этой зимой) и включает и стоянку для автофургонов, и ресторан, и отель, и таможенно-брокерскую контору.
Специалисты интересовались и работой учреждений культуры на примере Остёрского краеведческого музея, где и само здание является памятником архитектуры, и экспозиция имеет редкие предметы старины.
Уникальным памятником архитектуры - Юрьевой божницей (часть Михайловской церкви 11 в.) Не только интересуются туристы - в ней правят службу священники, но памятник требует реставрации.
Специалисты туристической отрасли осмотрели также объекты природно-заповедного фонда и базы отдыха в Козелецком и Нежинском районах. Среди таких баз есть и заведения «с историей», и только открытые. Например, Сергей Назарчук создал этот уголок искусственного ландшафта в 2000 году, работал достаточно успешно, но несколько лет в связи с войной понес большие финансовые потери. Однако дела не покинул и надеется наверстать упущенное.
Козелецкий и Нежинский районы - сравнительно богатые, недалеко от Киева, и через них пролегают транспортные магистрали. Поэтому они в выигрышном состоянии по развитию туризма. А вот как привлечь туристов в более отдаленных от «большой дороги» районов? Департамент культуры и туризма ОГА и профильный организационно-методический центр намерены провести такую комплексную проверку туристической инфраструктуры по всей области.
Источник: nezhatin.com.ua/
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