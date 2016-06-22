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Семьи воинов АТО попали в полевые условия жизни на Черниговщине

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:17
  • Просмотров: 32
Семьи воинов АТО попали в полевые условия жизни на ЧерниговщинеНеделя без света провели жены и дети участников АТО в военном городке в Гончаровске на Черниговщине. Люди вынуждены греться у костров и готовить на улице пищу из-за аварии электрических сетей, говорится в сюжете ТСН.16: 45.
Жители общежития рассказывают, что спать приходилось под тремя одеялами, а дети дома ходят в зимних куртках и шапках, потому что температура воздуха в комнатах не поднимается выше 10-12 градусов. "У нас эти Полуночная пикники неделю; нет сил. Сколько мои девушки будут ходить по квартире в шапке? Он там, я здесь, и он сделает? Ничего не сделает », - сетует жена киборга-танкиста Наталья Лисиченко.
Проблемы с исчезновением света начались с момента отключения централизованного отопления. Специалисты предполагают, что из-за массового использования обогревателей сеть не выдержала напряжения. Щитовая занялась - к счастью, огонь успели быстро ликвидировать огнетушителем. "Счетчик полностью выгорел", - констатировал электрик.
Ремонтники объясняют, что менять придется все, включая счетчиками и трансформаторами. Новое оборудование обещают подобрать более мощное, чтобы предотвратить повторение этой ситуации. Однако на работы понадобится не один день. Единственное, что пока радует жителей общежития, это прогноз погоды - синоптики анонсируют потепление, а значит в домах станет более комфортно и без электричества и обогревателей.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: nezhatin.com.ua/

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