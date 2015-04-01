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Война на цены за проезд в Нежинском городском транспорте продолжается

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:44
  • Просмотров: 25
Война на цены за проезд в Нежинском городском транспорте продолжается26 апреля состоялось очередное заседание на тему повышения тарифов на проезд в городском транспорте.
Основную часть собравшихся составляли люди пенсионного возраста - члены городской организации ветеранов, которых лично пригласила Л.Г. Алексеенко которая возглавляет городскую организацию ветеранов.

Основная причина увеличения стоимости проезда в городском транспорте является повышение цен на запчасти, горюче-смазочные материалы, автошины и другие ресурсы, затраты на которые сократить не представляется возможным. Также основные пользователи городского транспорта - льготники, а на возмещение дотаций средств у власти нет.
Общество в свою очередь заявила, что неизвестно, как считается пассажиропоток (перевозчики явно преуменьшают количество перевезенных), нет билетов на маршруте 3,9. Также отсутствует четкая система сдачи средств после проеханные маршрута, и контроль водителей просто невозможен. Также в зале раздались громкие возгласы, что к отсутствию автобусов с 21 до 23 часов, а также о избыточное количество автобусов при отправлении электропоездов.
После этого начались бурные обсуждения. Было заметно, что общество не доверяет перевозчикам, сомневается в справедливости их расчетов.
"Мы и так делаем вам услугу, стал цену 1 грн. для школьников в дни учений ", - отметила Валентина Корабль.
Она же предложила: для пенсионеров установить тариф в размере 3 грн, ученикам до 14 лет в дни учений - по 1 грн. Для остальных - по 4, 50.
Обсуждения было настолько горячим, что иногда не было слышно выступающих. Никто не хотел отступать от своей позиции, и городской совет отложила этот вопрос для дальнейшего изучения. Продолжение следует ..шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: nezhatin.com.ua/

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