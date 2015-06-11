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Попали в больницу после вакцинации

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:00
  • Просмотров: 43
Попали в больницу после вакцинацииОтечная и покрасневшая ножка в двухлетней черниговчанки после прививки. Родители ребенка просят не называть их имени и фамилии. Сообщают, что вакцину против дифтерии, коклюша, гепатита, полиомиелита, столбняка и гемофильной инфекции приобрели в официальной аптеке в детской поликлинике № 2, на улице Рокоссовского.
Не пожалели 882 гривны, чтобы приобрести лучшую для своей девочки - купили французского производства. Однако уже на следующий день после инъекции у ребенка начала опухать и краснеть ножка. Позже отек увеличился. Сразу обратились в больницу. Но медики разводят руками: мол, и такая реакция тоже бывает.
«Боли дочь не чувствует, - рассказывает мама ребенка. - Пугается только, когда видит кровянистую пятно на своей ножке. Тогда плачет. »Сейчас маленькую Черниговку вместе с мамой лечат в стационаре. На препараты иметь уже потратила более 400 гривен.
Пока назначили антибиотик и перевязки. И остерегаются, чтобы не было нагноения.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: nezhatin.com.ua/

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