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Умер подросток, который делал Селфи на высоковольтной вышке
- Сегодня, 09:33
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В Черниговской областной больнице в ожоговом отделении сегодня, 27 апреля, умер 16-летний подросток из Прилук. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Парень 5 апреля залез на высоковольтную вышку чтобы сделать «Селфи» и был поражен электрическим током. Экстремал загорелся и с высоты около 12 метров упал на землю. Он получил термические ожоги 2-й и 3-й степеней 70% тела.
Источник: nezhatin.com.ua/
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Умер подросток, который делал Селфи на высоковольтной вышке
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