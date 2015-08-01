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Умер подросток, который делал Селфи на высоковольтной вышке

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:33
  • Просмотров: 43
Умер подросток, который делал Селфи на высоковольтной вышкеВ Черниговской областной больнице в ожоговом отделении сегодня, 27 апреля, умер 16-летний подросток из Прилук. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Парень 5 апреля залез на высоковольтную вышку чтобы сделать «Селфи» и был поражен электрическим током. Экстремал загорелся и с высоты около 12 метров упал на землю. Он получил термические ожоги 2-й и 3-й степеней 70% тела.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: nezhatin.com.ua/

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