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Страшная правда об аварии на Чернобыльской АЭС шокировала весь мир
- Сегодня, 10:02
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Авария на Чернобыльской АЭС. Первый час, 28 минут и 58 секунд - роковый время для всего мира. 26 апреля 1986. Эти знает каждый.
Однако ужасающую статистику погибших и пострадавших в результате катастрофы необходимо напоминать ежегодно.
Огонь бушевал в реакторе в течение 10 дней. Его тушили 240 000 пожарных. Еще 600 000 жителей бывшего СССР участвовали в разгребании последствий и строительстве саркофага. В СМИ и официальных отчетах их назвали - ликвидаторы. С более 800000 ликвидаторов - 55 000 умерли вскоре после аварии, еще более 150 000 - остались инвалидами.
8500000 мирных людей получили радиационное облучение различной степени. Официально от лучевой болезни погибли 64 человека, неофициально - более 15 000! Почти четверть миллиона семей остались без крыши над головой. Об этом - позже. А сначала была тишина ...
Взрыв на четвёртом реакторе произошел ночью. А утром 26 апреля 1986 тысячи детей отправились в садов и школ Припяти, города, находится в 4-х километрах от Чернобыльской станции. Проспектами гуляли молодые мамы. Все как всегда. Единственное, что отличало тот день - ствол дыма неподалеку. Все слышали об аварии, однако жителей города уверяли: взрыв не несет угрозы населению.
Верхушка политбюро знала о масштабах катастрофы. Собственных детей они отправили за границу. А вот население СССР сознательно выводили на праздничные мероприятия, сознательно затягивали с эвакуацией жителей Припяти, сознательно замалчивали об аварии в СМИ. Все это - чтобы не распространять панику. Чтобы и в дальнейшем поддерживать миф о непобедимой сверхдержаву СССР. Непобедимую и безжалостную к собственному народу.
1987 виновными в Чернобыльской аварии признали директора ЧАЭС, главного инженера и его заместителя. Они получили по 10 лет лишения свободы. Реальные преступники остались на свободе и еще долгое время занимали высокие должности в СССР.
Однако ужасающую статистику погибших и пострадавших в результате катастрофы необходимо напоминать ежегодно.
Огонь бушевал в реакторе в течение 10 дней. Его тушили 240 000 пожарных. Еще 600 000 жителей бывшего СССР участвовали в разгребании последствий и строительстве саркофага. В СМИ и официальных отчетах их назвали - ликвидаторы. С более 800000 ликвидаторов - 55 000 умерли вскоре после аварии, еще более 150 000 - остались инвалидами.
8500000 мирных людей получили радиационное облучение различной степени. Официально от лучевой болезни погибли 64 человека, неофициально - более 15 000! Почти четверть миллиона семей остались без крыши над головой. Об этом - позже. А сначала была тишина ...
Взрыв на четвёртом реакторе произошел ночью. А утром 26 апреля 1986 тысячи детей отправились в садов и школ Припяти, города, находится в 4-х километрах от Чернобыльской станции. Проспектами гуляли молодые мамы. Все как всегда. Единственное, что отличало тот день - ствол дыма неподалеку. Все слышали об аварии, однако жителей города уверяли: взрыв не несет угрозы населению.
Верхушка политбюро знала о масштабах катастрофы. Собственных детей они отправили за границу. А вот население СССР сознательно выводили на праздничные мероприятия, сознательно затягивали с эвакуацией жителей Припяти, сознательно замалчивали об аварии в СМИ. Все это - чтобы не распространять панику. Чтобы и в дальнейшем поддерживать миф о непобедимой сверхдержаву СССР. Непобедимую и безжалостную к собственному народу.
1987 виновными в Чернобыльской аварии признали директора ЧАЭС, главного инженера и его заместителя. Они получили по 10 лет лишения свободы. Реальные преступники остались на свободе и еще долгое время занимали высокие должности в СССР.
Источник: nezhatin.com.ua/
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