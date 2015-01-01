4ернігів.інфо » Стрічка новин » Легкоатлеты с Нежина показали высокие результаты
Легкоатлеты с Нежина показали высокие результаты
- Сегодня, 11:01
- Просмотров: 35
22 апреля во городе Славутич состоялся ХХVIII Международный легкоатлетический пробег памяти героев Чернобыля «Славутич -2017». Соревнования проводились на дистанциях 5, 10 км и полумарафон 21 км 97,5 м. Участие в этом пробеге традиционно принимают бегуны из Нежинского района.
Результаты пробега достаточно высоки: на дистанции 10 км в абсолютном зачете победителем стал Николай Давыденко, на дистанции 5 км третьей прибежала Богдана Пырков, студентка НГУ. Победителем в категории 40-49 лет на этой же дистанции, стал Владимир Сахно, преподаватель НАТИ, а 2-й, в категории 18-39 лет, стала Алла Кубрак, студентка НАТИ. Владимир Шостка, студент Натка, завоевал 3 место на дистанции 5 км в возрастной категории 15- 17 лет. Старейший представитель нашей команды Владимир Гильчук бег самую длинную дистанцию 21 км 97,5 м и стал победителем в возрастной категории 60-64 года.
Вообще наша команда осталась довольна участием и, в частности, организацией соревнований. Все участники были награждены памятными призами и попробовали вкусный обед, которым угощал и гостеприимно встречал ресторан «Старый Таллинн».
Поэтому пожелаем нашим спортсменам новых легких стартов и ярких побед.
Результаты пробега достаточно высоки: на дистанции 10 км в абсолютном зачете победителем стал Николай Давыденко, на дистанции 5 км третьей прибежала Богдана Пырков, студентка НГУ. Победителем в категории 40-49 лет на этой же дистанции, стал Владимир Сахно, преподаватель НАТИ, а 2-й, в категории 18-39 лет, стала Алла Кубрак, студентка НАТИ. Владимир Шостка, студент Натка, завоевал 3 место на дистанции 5 км в возрастной категории 15- 17 лет. Старейший представитель нашей команды Владимир Гильчук бег самую длинную дистанцию 21 км 97,5 м и стал победителем в возрастной категории 60-64 года.
Вообще наша команда осталась довольна участием и, в частности, организацией соревнований. Все участники были награждены памятными призами и попробовали вкусный обед, которым угощал и гостеприимно встречал ресторан «Старый Таллинн».
Поэтому пожелаем нашим спортсменам новых легких стартов и ярких побед.
Источник: nezhatin.com.ua/
Loading...
Рекомендуем похожее:
Состоялся открытый чемпионат области по ловле рыбы зимней удочкой
4 февраля в городе Чернигове на реке Стрижень в урочище Яловщина проведены соревнования по
Пятое место заняли воспитанники черниговского туристического центра на чемп ...
С 26 июня по 3 июля сборная команда Черниговской области по спортивному ориентированию, которую
Пятое место заняли воспитанники черниговского туристического центра на чемп ...
С 26 июня по 3 июля сборная команда Черниговской области по спортивному ориентированию, которую
В Чернигове прошел международный турнир по шахматам
Четыре года назад директор КДЮСШ № 1 Сергей Романчук для популяризации шахмат в Чернигове учредил
Тяжелоатлет из Чернигова выборол "золото" на XXVIII Международном турнире ...
Второй день соревнований в городе Скадовске с самого начала был интересным и насыщенным, так как
Победа спортсменов Черниговщины на НСК «Олимпийский»
8 маяв Киеве на НСК «Олимпийский» прошли первые официальные соревнования после реконструкции —
Белая Церковь - первый и пока единственный город Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка
Добавить комментарий!