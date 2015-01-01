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Легкоатлеты с Нежина показали высокие результаты

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:01
  • Просмотров: 35
Легкоатлеты с Нежина показали высокие результаты22 апреля во городе Славутич состоялся ХХVIII Международный легкоатлетический пробег памяти героев Чернобыля «Славутич -2017». Соревнования проводились на дистанциях 5, 10 км и полумарафон 21 км 97,5 м. Участие в этом пробеге традиционно принимают бегуны из Нежинского района.
Результаты пробега достаточно высоки: на дистанции 10 км в абсолютном зачете победителем стал Николай Давыденко, на дистанции 5 км третьей прибежала Богдана Пырков, студентка НГУ. Победителем в категории 40-49 лет на этой же дистанции, стал Владимир Сахно, преподаватель НАТИ, а 2-й, в категории 18-39 лет, стала Алла Кубрак, студентка НАТИ. Владимир Шостка, студент Натка, завоевал 3 место на дистанции 5 км в возрастной категории 15- 17 лет. Старейший представитель нашей команды Владимир Гильчук бег самую длинную дистанцию ​​21 км 97,5 м и стал победителем в возрастной категории 60-64 года.
Вообще наша команда осталась довольна участием и, в частности, организацией соревнований. Все участники были награждены памятными призами и попробовали вкусный обед, которым угощал и гостеприимно встречал ресторан «Старый Таллинн».
Поэтому пожелаем нашим спортсменам новых легких стартов и ярких побед.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: nezhatin.com.ua/

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